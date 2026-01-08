北市府輿情搜集預算砍半 顏若芳：發言人應有能力掌握輿情不需外包

台北市議會民政委員會決議照顏若芳建議將輿情搜集費砍半，藍白議員保留大會發言權，預計之後送政黨協商持續討論。（記者蔡愷恆攝）

台北市議會民政委員會今（8）審議台北市府秘書處預算。民進黨籍市議員何孟樺、顏若芳與許淑華批評北市府發言體系根本沒針對市政回應，都在攻擊議員，顏若芳更指出，市面上價格僅需150萬元即可包括電視、影音以及網路新聞等項目，根本不需市府編列的300萬元。市府發言人李政軒回應，北市府輿情搜集確實很繁重複雜，本就有許多主題與關鍵字，也會隨時事新增，若預算打折扣將無法順利招標。最終委員會決議照顏若芳建議輿情搜集費砍半，為150萬元，藍白議員保留大會發言權，預計之後送政黨協商持續討論。

顏若芳說，她直接聯絡諮詢輿情搜集公司，北市府輿情搜集共花費300萬元，且分為兩家公司得標，然而，現在業界一家公司即可完成，價格最高也只需要150萬元。此外，曾任蔡英文競選連任發言團隊與民進黨發言人的顏若芳說，發言團隊本該有搜集輿情基本能力，不應該外包給外部廠商。至於北市府輿情搜集包含眾多關鍵字，顏若芳也嘲諷北市府發言體系多在攻擊民代，「關鍵字包含哪些？何孟樺？許淑華？顏若芳？」

何孟樺同意並說，北市府應多比較各家廠商價格與方案，會讓人質疑北市府用兩倍價格招標是不是盤子。她同意顏若芳提議預算砍半。

民眾黨籍議員林珍羽說，五折恐難以執行，最多打八折就好。國民黨籍市議員李芳儒則問，若預算需要打折，需要多少才能執行？兩人最終皆保留大會發言權。

李政軒苦笑解釋，所有局處業務皆有相關主題分類，業務名稱都有納入系統，現預算已經很緊繃，若預算再調低，將會沒有廠商願意招標。李政軒會後補充，高雄市近3年電視新聞輿情搜報服務案標案招標金額都超過350萬元，北市編列300萬元相關預算涵蓋電視、報紙及網路報導的規劃確有必要且為合理金額。

