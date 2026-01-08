為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    母雞帶小雞！蘇巧慧集結新北隊掃街 板橋黃昏市場送菜瓜布

    2026/01/08 19:03 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧今午集結新北隊，到板橋江寧黃昏市場掃街。 （記者黃政嘉攝）

    民進黨2026年新北市長參選人、立委蘇巧慧今天集結新北隊到板橋江寧黃昏市場掃街，包括新北市議員石一佑、戴瑋姍、張維倩、鄭宇恩、板橋區參選人李昆穎，立委張宏陸也參與其中，發揮母雞帶小雞效果，民進黨新北隊沿街發送競選小物「菜瓜布」，象徵除舊布新，蘇巧慧說，在低溫下掃街，更顯市場溫暖人情味。

    「台灣隊加油，新北隊出發！」在蘇巧慧號召之下，民進黨多位新北市議員參選人下午4點半集結橋江寧黃昏市場掃街，新北隊沿途一同向民眾說「新年快樂」，發送菜瓜布。

    蘇巧慧邊發邊微笑握手，許多鄉親以溫暖加油聲或是比讚回應，還有人擔心蘇巧慧這天氣跑行程會冷，蘇巧慧接連道謝說，「袂啦，掃市場走著就熱起來了。」在低溫天氣下，更顯現市場支持者的溫暖人情味。

    蘇巧慧說示，我們在新年前，一直在新北市的各區、各市場，跟大家一起拜年，也送給大家最好的除舊布新的小物菜瓜布，希望大家一起用最好的心情、最好的精神，一起迎接新年，也非常感謝每次去掃市場的時候，所有新北市議員團隊們，最強的新北隊，大家一起站出來，「代說我們非常的團結跟所有在地民眾站在一起」。

    民進黨新北隊沿街發送「菜瓜布」，象徵除舊布新，蘇巧慧與民眾互相比讚。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧今午集結新北隊，到板橋江寧黃昏市場掃街，許多鄉親微笑支持。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧今午集結新北隊，到板橋江寧黃昏市場掃街。（記者黃政嘉攝）

    新北市議員鄭宇恩沿途發送菜瓜布。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北隊沿街發送競選小物「菜瓜布」，象徵除舊布新。（記者黃政嘉攝）

