    退役校級軍官赴中改申請制？梁文傑：AI一本正經胡說八道

    2026/01/08 18:38 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑今日拿出圖卡表示，框起來的部分，AI稱「退役校級軍官領月退俸者，屬於管制人員，需依相關規定申請」，但其實根本沒有沒這回事。（記者陳鈺馥攝）

    行政院日前拍板，禁止領有月退俸的校級軍官赴中出席妨害國家尊嚴的活動。不過，立法院國民黨團日前卻錯誤指稱，不少退伍校官已接到通知，赴中全面改為申請制。陸委會發言人梁文傑今天拿出AI回答的圖卡表示，現在不管是哪一種AI，經常一本正經胡說八道，不要相信AI製造產出的訊息，更不要隨便傳散。

    梁文傑指出，有媒體報導立法院國民黨團的說法，稱現在推動的兩岸條例修法，將把所有退役校級軍官赴中都要採取許可制，再跟大家報告一下，絕對沒有這件事情。

    梁文傑強調，現行規定是將官去中國大陸，不得參加中共國慶或慶典儀式，因為有損中華民國尊嚴，現在修法是把它擴大到校級軍官。你要去的話，沒有什麼許可制，你要去可以去，但被我們查到去參加一些我們不能容忍的慶典儀式或活動，對不起就要罰款，然後剝奪退休俸。

    梁文傑說明，至於為何國民黨團會有這樣的錯誤說法，原來是有人在網路LINE或其他平台上，傳散用AI提出的回答。

    梁文傑舉例，以下是AI提出的回答，「退役校級軍官領月退俸者，若想赴中需向國防部資源司填具申請表，並由原服務單位審查，經核定後，通過移民署線上系統申請許可」。上述都是錯誤的，根本沒這回事。

    梁拿出圖卡說，這一張框起來的部分，AI稱「退役校級軍官領月退俸者，屬於管制人員，需依相關規定申請」，但其實根本沒有沒這回事。大家要知道，現在不管是哪一種或哪一家AI，經常一本正經胡說八道，不要相信AI所製造產出的訊息，更不要隨便傳散。

