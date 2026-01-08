財力分級調為第5級!中央總預算被卡 彰化縣3月後得舉債才撐得住

彰化縣長王惠美執政團隊近年從活動與計畫減少開銷，卻因長期自有財源太少，即使還債，財力分級仍被降級到第5級，成了財政「落後生」。（記者張聰秋攝）

今（2026）年度，中央政府總預算案仍未進入立法院審議階段，預算持續被卡關，行政院長卓榮泰今（8日）點名，彰化縣在內共六縣市財務調度吃緊，恐須借錢因應。對此，彰化縣政府晚間證實，若中央不提高補助財源，3月過後，只要沒有準時撥下統籌分配稅款，或未提高一般與計畫型補助經費，到時縣庫資金一定會不夠，勢必得舉債因應。

縣府表示，2018年底縣長王惠美就任前，縣庫舉債合計421.6億元，截至去年11月底舉債共227.9億元，共減債193.7億元。雖然縣府努力還債，但中央依既有財力分級制度，將彰化縣由第4級調整為第5級，顯示中央評估後，認為彰化縣財力條件相對受限，就長遠財政規劃而言，十分不利，未來財政缺口勢必仍會擴大。

縣府指出，彰化縣以中小企業與農業為主，稅收來源有限，且人口規模大、公共服務需求高，長期又必須維持教育、社會福利、長期照護及基礎建設等面向的服務品質，並承擔相當的財政支出責任，籲請中央考量彰化實際財政收支的困境，增加對彰化縣各項補助，同時也請彰化縣籍立委積極協助爭取各項補助資源，以照顧縣民權益，讓全台第一大縣的縣民，能享有一流的公共服務和生活品質。

今年度中央總預算案送立法院審議超過4個月，仍無法付委審議，在主計總處提出「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議的影響」報告中，總預算案未審議通過，影響不得動支的預算為2992億元，使得屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣共6縣市財務調度會有問題，恐將舉債因應。

彰化縣長王惠美上任至今還了不少債務。（記者張聰秋攝）

