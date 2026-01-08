「什麼都怪藍白」 麥玉珍駁擋軍購喊心寒 網友炸鍋：就是在擋預算！

民眾黨立委麥玉珍。（資料照）

我國空軍一架F-16V戰機6日在花蓮外海失聯，引發朝野對於國防預算延宕的口水戰。民眾黨立委麥玉珍今天（8日）一副委屈稱，大家什麼都怪藍白，指責他們擋預算，讓她覺得無理又心寒，此話一出讓大批網友炸鍋！

邁入2026年已經超過1個禮拜，中央政府今年度總預算被藍白卡關，至今仍未進入立院審議階段。本月6日發生飛官辛柏毅駕駛F-16V在花蓮外海失聯憾事，不少人將矛頭指向在野阻擋軍購預算，朝野又掀起口水戰。與此同時，麥玉珍過往質詢國軍「防寒衣」的影片被翻出，挨轟將個人服裝費刪到剩3000元，麥玉珍今天受訪時喊冤，宣稱自己當時質詢防寒衣是因為預算沒有寫到這些項目，預算科目都沒有的東西她怎麼去刪？

麥玉珍還說，國軍的防寒衣要趕快買，不要發生事情了再怪立法院不審預算，這跟立法院一點關係都沒有。當媒體追問1.25兆軍購特別預算被藍白第六度擋下時，麥玉珍又委屈稱現在大家什麼都要怪藍白，他們是監督、審查，不是擋預算，這樣讓她感覺無理又心寒。

其發言曝光後，網友紛紛怒轟「真正心寒的是人民，辛苦賺血汗納稅錢養這種無能只會作亂的垃圾！」、「我繳稅真的不想養這種連話都說不清楚的廢物」、「去年預算亂刪完，金額完全算不出來，今年乾脆不付委，我可以做個合理的假設那些破立委根本不懂審，還大言不慚說監督」、「誰又什麼都怪總統？誰又什麼都怪中央？」、「你們就是在擋呀！有病嗎？」、「台灣很多人才，新住民也很多人才，為什麼民眾黨會提這種垃圾，還是說民眾黨裡面沒有人才？」

