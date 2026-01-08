林宜瑾提案修「兩國條例」 陸委會：總統不會約束立委提案權

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

民進黨立委林宜瑾提案將「台灣地區與大陸地區人民關係條例」改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除條文中「國家統一前」字樣，遭到國民黨、共產黨相繼批判，相關修法已從立院議事處收回；陸委會發言人梁文傑今日表示，總統不會約束立委提案權，陸委會立場是尊重立委提案。

林宜瑾為台南立委，被視為賴清德嫡系人馬，她日前提出兩岸條例修正草案，要將名稱改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發國台辦批判。

請繼續往下閱讀...

對於民進黨要將兩岸條例改成「兩國條例」，是否違背賴總統維持現狀的承諾？梁文傑在陸委會記者會表示，立法委員都有各自的提案權，民進黨裡面每個人都有各自意見，總統不會去指導或約束立委的提案權，陸委會立場是尊重所有立委的提案。

梁文傑說，現在有非常多立委提出各式各樣的兩岸條例修正草案，都還在立法院程序委員會。兩岸條例需要取得最大的社會共識，陸委會在推動的修正都是我們認為確實有需要，而且能夠取得共識的部分。

針對國台辦評論林宜瑾提案時，揚言動用「反分裂國家法」。梁文傑則說，兩岸條例是根據「中華民國憲法」用來規定兩岸關係的一部特殊法律，它的政治敏感性非常高，陸委會推動兩岸關係修法時，也都是針對目前急需要修正，比較能夠獲得社會共識的部分來推動。兩岸關係條是牽一髮而動全身，還是必須取得最大社會共識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法