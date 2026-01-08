為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林宜瑾提案修「兩國條例」 陸委會：總統不會約束立委提案權

    2026/01/08 18:13 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    民進黨立委林宜瑾提案將「台灣地區與大陸地區人民關係條例」改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除條文中「國家統一前」字樣，遭到國民黨、共產黨相繼批判，相關修法已從立院議事處收回；陸委會發言人梁文傑今日表示，總統不會約束立委提案權，陸委會立場是尊重立委提案。

    林宜瑾為台南立委，被視為賴清德嫡系人馬，她日前提出兩岸條例修正草案，要將名稱改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發國台辦批判。

    對於民進黨要將兩岸條例改成「兩國條例」，是否違背賴總統維持現狀的承諾？梁文傑在陸委會記者會表示，立法委員都有各自的提案權，民進黨裡面每個人都有各自意見，總統不會去指導或約束立委的提案權，陸委會立場是尊重所有立委的提案。

    梁文傑說，現在有非常多立委提出各式各樣的兩岸條例修正草案，都還在立法院程序委員會。兩岸條例需要取得最大的社會共識，陸委會在推動的修正都是我們認為確實有需要，而且能夠取得共識的部分。

    針對國台辦評論林宜瑾提案時，揚言動用「反分裂國家法」。梁文傑則說，兩岸條例是根據「中華民國憲法」用來規定兩岸關係的一部特殊法律，它的政治敏感性非常高，陸委會推動兩岸關係修法時，也都是針對目前急需要修正，比較能夠獲得社會共識的部分來推動。兩岸關係條是牽一髮而動全身，還是必須取得最大社會共識。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播