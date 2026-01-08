為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白修法停降年金 考試院聲請釋憲

    2026/01/08 18:10 記者林曉雲／台北報導
    藍白修法停降年金，考試院院會今日通過聲請釋憲。（考試院提供）

    藍白修法停降年金，考試院院會今日通過聲請釋憲。（考試院提供）

    針對立院修正公務人員退撫法停降年金，考試院今（8）晚發出聲明，依憲訴法第47條及第43條規定，提出釋憲及暫時處分之聲請；在憲法法庭作出判決前，考試院將秉於憲法職權及相關法律規定進行後續處理。

    考試院表示，有關立法院去（2025）年12月12日三讀「公務人員退休資遣撫卹法」第37條、第38條及第67條等條文，考試院於今日院會同意向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

    考試院表示，該法案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，違背代際正義與公益原則，亦使考試院難以順遂推行憲定職掌，因此決議依憲訴法第47條及第43條規定提出釋憲及暫時處分之聲請；在憲法法庭作出判決前，考試院將秉於憲法職權及相關法律規定進行後續處理。

    就職滿週年的考試院長周弘憲日前在院會中感慨表示，他在擔任銓敘部長時，參與年金改革，雖很不討好，但為世代正義與基金永續，是非做不可，未料在院長任內，年改卻因修法而踩煞車，十分遺憾。

    周弘憲指出，當初如果沒有年改，退撫基金就會在距今6年後的2031年用罄，幸好年改使政府所節省的經費能完全挹注基金，才讓基金淨值能有如今1.1兆規模，立法院修改退撫法將加速基金枯竭，違背公益原則，也勢必引發違憲爭議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播