為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    違者取消資格！民進黨初選5禁令明生效 3縣市下週起決戰

    2026/01/08 17:49 記者陳政宇／台北報導
    民進黨今公告，自9日零時起，初選候選人及團隊不能播出廣告、不能購買置入式行銷新聞，也不能發布或引用民調。（資料照）

    民進黨今公告，自9日零時起，初選候選人及團隊不能播出廣告、不能購買置入式行銷新聞，也不能發布或引用民調。（資料照）

    民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名12日到17日黨內初選民調，預計21日由中執會公告提名名單。民進黨今天（8日）公告5項禁令，包括自9日零時起，各候選人及團隊不得參加媒體專訪、不能播出廣告、不能購買置入式行銷新聞，也不能發布或引用民調，違規情節重大者取消其初選資格。

    民進黨今天說，初選民調預計於1月12日至1月17日進行，於民調執行前三日（1月9日零時）起，至所屬選區民調執行完畢止，廣告宣傳禁止事項公告。

    民進黨說，依《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》第十條第一項第三款辦理，自本黨中央黨部通知停止媒體活動的期日起，至所屬選區民調執行完畢止，各候選人及其競選團隊不得為下列行為：第一，參加或主持電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體所作之專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目等形式之宣傳。

    第二，於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告（含電視台跑馬燈及第四台蓋台廣告）。

    第三，藉政令宣導或政績宣傳形式，於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告進行個人宣傳。

    第四，於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，購買置入式行銷新聞。第五，發布、引用民調或其他預測市場之結果。

    此外，根據民進黨《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》第十條，若違反前述之規定，經民意調查委員會決議，移送中央執行委員會，違規情節重大者取消其初選資格。若仍具初選資格的候選人在二人（含）以上時，應重新進行民調作業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播