違者取消資格！民進黨初選5禁令明生效 3縣市下週起決戰

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名12日到17日黨內初選民調，預計21日由中執會公告提名名單。民進黨今天（8日）公告5項禁令，包括自9日零時起，各候選人及團隊不得參加媒體專訪、不能播出廣告、不能購買置入式行銷新聞，也不能發布或引用民調，違規情節重大者取消其初選資格。

民進黨今天說，初選民調預計於1月12日至1月17日進行，於民調執行前三日（1月9日零時）起，至所屬選區民調執行完畢止，廣告宣傳禁止事項公告。

民進黨說，依《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》第十條第一項第三款辦理，自本黨中央黨部通知停止媒體活動的期日起，至所屬選區民調執行完畢止，各候選人及其競選團隊不得為下列行為：第一，參加或主持電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體所作之專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目等形式之宣傳。

第二，於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告（含電視台跑馬燈及第四台蓋台廣告）。

第三，藉政令宣導或政績宣傳形式，於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告進行個人宣傳。

第四，於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，購買置入式行銷新聞。第五，發布、引用民調或其他預測市場之結果。

此外，根據民進黨《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》第十條，若違反前述之規定，經民意調查委員會決議，移送中央執行委員會，違規情節重大者取消其初選資格。若仍具初選資格的候選人在二人（含）以上時，應重新進行民調作業。

