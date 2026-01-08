為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新北未跟進營養午餐免費 蘇巧慧：我當選市長立刻來做

    2026/01/08 17:57 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧今午與多位新北市議員、參選人到板橋江寧黃昏市場掃街。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧今午與多位新北市議員、參選人到板橋江寧黃昏市場掃街。（記者黃政嘉攝）

    各地方政府陸續宣布推動國中小營養午餐免費政策，新北市府則因辦理需46億元預算，恐排擠其他教育資源，還未跟進，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今午到板橋江寧黃昏市場掃街時受訪時重申，新北的兒童營養午餐應該要免費，「如果我當選市長的話，我會立刻來做！而且不只是免費，我們同時還要提升品質、精進供餐制度，讓學生、兒童不只是吃得好，而且還要吃得營養，我想這是每個做父母最大的心願」。

    蘇巧慧抨擊，現在立法院國民黨團總召傅崐萁的黑箱「財劃法」版本修法通過後，造成台北市的人均暴增成為新北市人均的2倍，新北市的人均因此反而成為全國最低，這是非常不公平的現象，「所以我們非常反對這一次不公開、不討論、不合憲這樣的修法。」

    她強調，無論如何，「只要我們有這個機會能夠為新北市服務，我們會排除萬難、調度資源，完成免費營養午餐，減輕有學童的家庭負擔」，民進黨新北市議會黨團昨天也已做成決議，要求新北市府往這方向前進。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播