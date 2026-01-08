新北未跟進營養午餐免費 蘇巧慧：我當選市長立刻來做

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今午與多位新北市議員、參選人到板橋江寧黃昏市場掃街。（記者黃政嘉攝）

各地方政府陸續宣布推動國中小營養午餐免費政策，新北市府則因辦理需46億元預算，恐排擠其他教育資源，還未跟進，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今午到板橋江寧黃昏市場掃街時受訪時重申，新北的兒童營養午餐應該要免費，「如果我當選市長的話，我會立刻來做！而且不只是免費，我們同時還要提升品質、精進供餐制度，讓學生、兒童不只是吃得好，而且還要吃得營養，我想這是每個做父母最大的心願」。

蘇巧慧抨擊，現在立法院國民黨團總召傅崐萁的黑箱「財劃法」版本修法通過後，造成台北市的人均暴增成為新北市人均的2倍，新北市的人均因此反而成為全國最低，這是非常不公平的現象，「所以我們非常反對這一次不公開、不討論、不合憲這樣的修法。」

她強調，無論如何，「只要我們有這個機會能夠為新北市服務，我們會排除萬難、調度資源，完成免費營養午餐，減輕有學童的家庭負擔」，民進黨新北市議會黨團昨天也已做成決議，要求新北市府往這方向前進。

