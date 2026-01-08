為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    何欣純強攻營養午餐免費 盧秀燕隨後宣布遭酸「跟進蔣萬安」

    2026/01/08 19:10 記者廖耀東／台中報導
    關於營養午餐國中小全免，盧市府跟進，何欣純樂見其成。（記者廖耀東攝）

    關於營養午餐國中小全免，盧市府跟進，何欣純樂見其成。（記者廖耀東攝）

    台中市長選戰煙硝味漸濃？立委何欣純今（8）日一早強勢發聲，痛批台中市身為全國第二大城，營養午餐政策卻落後鄰近彰、投、苗多年，直指「盧市長不做的，何欣純來做！」並承諾若當選市長，國中小午餐費用將由市府全額負擔。隨後，市長盧秀燕於上午10點緊急宣布跟進。

    何欣純下午受訪時對此表示「從善如流」，但也酸盧秀燕是看到蔣萬安跟進後才動起來，呼籲應以兒福為重而非政治考量。

    何欣純今日上午9點在社群發布新聞，指出台中市國中小學生將近24萬人，過去蔡其昌競選市長時就曾提出午餐免費政見，但盧秀燕長期「不鬆口、不作為」。她分析，中市府目前已編列14億相關經費，只要再追加約20億，就能為每個家庭每年省下萬元開銷。何欣純強調，既然台北、基隆都已決定實施，台中沒有理由再拖延，呼籲盧秀燕應在今年暑假前提出追加預算，否則等到她上任，孩子還要多等兩年。

    或許是感受到民意壓力，盧秀燕於何欣純發文一小時後，隨即跟進北市腳步，宣布公立國中小營養午餐將全面免費。何欣純下午3點出席大里太平關懷據點贈米活動受訪表示，好的政策大家共襄盛舉，她樂見市長「從善如流」，但仍忍不住質疑，盼盧市長是真的站在兒童福利觀點衡量，而非因為「有機會選總統的蔣萬安」開了口，才匆忙跟進。

    何欣純出席「會計師公會捐米行善活動」時表示，樂見其成盧市長跟進台北市營養午餐全免。（記者廖耀東攝）

    何欣純出席「會計師公會捐米行善活動」時表示，樂見其成盧市長跟進台北市營養午餐全免。（記者廖耀東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播