    全面收緊兩岸交流？梁文傑埋伏筆：兩岸關係像打兵乓球！

    2026/01/08 17:50 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    民進黨立委沈伯洋住處被中國官媒以衛星照披露後，陸委會聲明嚴正警告，「中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應」。對於是否全面收緊兩岸交流？陸委會發言人梁文傑今天說，這當然要看對方的行動，兩岸關係就像打兵乓球一樣，有來有往，我們研議完成後會跟大家報告。

    中國官媒「看台海」、「今日海峽」在社群平台，傳播沈伯洋台北市住處的衛星圖資，數發部已要求臉書等平台下架照片，中國國台辦7日大罵沈伯洋是破壞兩岸關係、分離國家、謀獨引戰的民族敗類、違法犯罪者。

    國台辦發言人陳斌華聲稱，部落客的自發行為，反映了廣大民眾堅決反對「台獨」的鮮明態度，和對沈伯洋所言所行的不齒。民進黨當局粗暴打壓有關帳號，並揚言要檢討兩岸交流，充分坐實其與沈伯洋是一丘之貉，充分戳穿其所謂言論自由的虛偽，充分暴露其煽動兩岸對立對抗、阻限兩岸交流的真實面目。

    對此，梁文傑指出，民進黨立委沈伯洋住家的衛星圖，被所謂部落客自主貼在部落格上面，這是國台辦的說法。但我們觀察的不是部落客個人的行為，而是中共動員官媒「看台海」和「今日海峽」社群平台協助傳播、發散。

    梁文傑批評，「看台海」大家都知道就是國台辦旗下，「今日海峽」是福建廣電集團旗下平台，這種種狀況在我們起來都是沒有善意的行為；對於國台辦稱陸委會與沈伯洋是一丘之貉？梁回應，「對於口無遮攔的謾罵，我沒有評論」。

