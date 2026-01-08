為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    幕後》陳昭姿之前沒簽兩年條款 柯文哲「挖角」允諾：代孕完成再卸任

    2026/01/08 17:33 記者林哲遠／台北報導
    立委陳昭姿（中）今就人工生殖法議題接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    民眾黨前主席柯文哲所設不分區立委「兩年條款」2月1日將至，但因民眾黨立委陳昭姿尚未簽署離職書，引發同黨立委林國成、麥玉珍不滿。事實上，陳昭姿受邀就任不分區時，並未簽署兩年條款，也未有「責任區」，柯文哲當時為在政黨票中吸引綠營選民支持，多次拜會陳昭姿，並允諾她代孕立法完成後再離職即可。

    據悉，柯文哲當初邀請陳昭姿就任不分區立委時曾一度被婉拒，柯文哲當時為了在不分區放上獨派偏綠立場的陳昭姿，還打算將陳排上不分區首位，來吸引綠營選票；最終，柯文哲向陳昭姿提及它所在意的代理孕母立法，陳才鬆口答應排入不分區。

    當時陳昭姿與柯文哲約定的不分區立委任期是，何時代孕完成立法何時就請辭。因此，陳昭姿並無像其他立委有「責任區」、參選縣市首長的佈局，也未簽署2年條款。

    陳昭姿今日受訪時也證實，她跟柯文哲訂的不是兩年條款，她跟柯文哲約定的是「代孕條款」，不是用「兩年」來做基礎，而是完成法案，亦即代孕法案完成之後才離任，所以她才會期待趕快努力推動代孕，盡量跟其他立委任期一致。

