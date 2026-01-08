為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美麗島民調 新北若3腳督李四川、蘇巧慧平手 蘇：做好1對1準備

    2026/01/08 18:52 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧今午到板橋江寧黃昏市場掃街。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧今午到板橋江寧黃昏市場掃街。（記者黃政嘉攝）

    2026新北市長選戰逐漸升溫，據《美麗島電子報》民調顯示，若民眾黨主席黃國昌、台北市副市長李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧3人同場競爭，李四川將與蘇巧慧形成平手局面，黃國昌則排名第3。蘇巧慧今午到板橋江寧黃昏市場掃街時受訪，她對此表示，「我們都是做好1對1選戰的準備，所以我們也會照著自己的步驟不斷地前進，民進黨新北隊會證明是最值得人民信賴的團隊」。

    《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨在「董事長開講」節目稱，據《美麗島電子報》民調分析，若黃國昌不參選，李四川領先蘇巧慧10個百分點；若3人同場競爭，李四川與蘇巧慧形成五五波，黃國昌則以約16%的支持度排名第三。

    蘇巧慧表示，一直以來，「我們都是做好1對1選戰的準備，所以我們也會照著自己的步驟不斷地前進，那我最感謝的是身邊的新北市議員們，我們新北隊非常團結，我們在每個地區，都提出最好的服務、最熱忱的態度、最好的政見與政策，民進黨的新北隊會證明是最值得人民信賴的團隊，我們會一起加油。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧今午到板橋江寧黃昏市場掃街時接受媒體聯訪。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧今午到板橋江寧黃昏市場掃街時接受媒體聯訪。（記者黃政嘉攝）

