展望2026兩岸關係 陸委會：中共將加大促融促統

大陸委員會今日召開2026首場記者會，對於今年兩岸關係展望，陸委會發言人梁文傑今日指出，我們預期2026年北京對台的施壓脅迫不會停止，兩岸關係還會面對諸多挑戰，中共將加大對台促融促統。

梁文傑表示，中共在2025年對台作為有以下幾點：第一、藉著三個80週年擴大對台統戰宣傳，積極搶佔二戰史觀的話語權，然後從歷史和法理層面強調，台灣是中國不可分割一部分。

梁文傑指出，第二、中共加大懲獨力道，威嚇台人進行跨國鎮壓，也對我國軍人、網紅、公職人員、司法官等發布所謂的懸賞通告，形塑對台具有實質管轄權的假象；第三、對台實施軍事威嚇，持續操作灰色地帶行動混合戰，企圖壓縮我管轄權，中共近期再次新增「台獨頑固份子」和「打手幫兇」名單，我們並不感到意外。

梁文傑強調，我們預期2026年北京對台的施壓脅迫不會停止，兩岸關係還是會面對諸多挑戰，包括今年兩會中共將通過「十五五」規劃綱要，推進兩岸融合發展示範區及兩岸經濟合作等，加大對台促融促統。

梁研判，中共也可能介入今年11月台灣地方選舉，對我國社會進行分化滲透。此外，4月份的川習會，以及中日關係的持續發展等，都可能牽動台海局勢，政府相關部門將持續密注中共對台策略與作為，審慎應處。

針對今年兩岸關係最壞的可能程度？梁文傑回應，我方對兩岸關係一向出於善意，希望兩邊關係能夠和緩，譬如台北市長蔣萬安去上海雙城論壇的行程，陸委會從頭到尾抱持著樂見、採取協助的立場，但沒有想到蔣市長一回來，隔天中共就宣布軍演，這樣的狀況讓我們對於中國的善意，真的不能期待。我們對於今年兩岸關係狀況，依然秉持著善意，但是對方看起來沒有。

梁文傑進一步說，民進黨立委沈伯洋住家的衛星圖，被所謂部落客自主貼在部落格上面，這是國台辦的說法。但我們觀察的不是部落客個人的行為，而是中共動員官媒「看台海」和「今日海峽」社群平台協助傳播、發散。

梁文傑批評，「看台海」大家都知道就是國台辦旗下，「今日海峽」是福建廣電集團旗下平台，這種種狀況在我們起來都是沒有善意的行為。

