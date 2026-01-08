區桂芝受訪稱學生「腦殘」 北市教育局：屬個人言論自由

北一女國文老師區桂芝（圖中）接受媒體訪問時，以「腦殘」等字眼形容學生。台北市教育局表示，就目前資訊應屬個人言論自由範疇，也並未接獲相關檢舉，如接獲將進一步調查認定。（資料照）

北一女某國文教師轉傳台北市長蔣萬安的演講內容至班級群組，並給予正面評價，引發部分學生反彈認為政治介入校園；北一女知名國文老師區桂芝接受媒體訪問時，竟以「腦殘」等字眼形容學生。立委吳沛憶批評區桂芝透過媒體公審，傷害學生尊嚴與學習權，質疑違反教學倫理與行政中立。台北市教育局表示，就目前資訊應屬個人言論自由範疇，也並未接獲相關檢舉，如接獲將進一步調查認定。

近日有網友在社群平台「脆」（Threads）上貼圖，指北一女某國文老師於班群中，轉傳市長蔣萬安在雙城論壇致詞影片，盛讚演講技巧與文稿撰寫佳，質疑其將個人政治立場帶進校園，具思想滲透意味。吳沛憶今日質詢指出，區桂芝受訪對此案稱學生「腦殘」，質疑觸及相關規範，要求教育部與台北市教育局正視此案，主動關心並依法處理。

請繼續往下閱讀...

教育局主任秘書、發言人鍾德馨表示，教師違反教學倫理一般認定上要在課堂中，目前看來老師是受媒體訪問有此言論，如果非教學時段的個人言論，原則上還是在言論自由範疇。

他強調，教育中立是大原則，但針對此案目前並沒有收到教育部函文，或學生檢舉要求調查，如果有接獲相關回報，將循程序進行相關認定。

相關新聞請見︰

北一女國文老師班群傳蔣萬安演講片 遭疑個人政治立場帶入校園區桂芝罵學生腦殘 吳沛憶：嚴重傷害學生尊嚴與學習權

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法