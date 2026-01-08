為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    區桂芝受訪稱學生「腦殘」 北市教育局：屬個人言論自由

    2026/01/08 16:59 記者甘孟霖／台北報導
    北一女國文老師區桂芝（圖中）接受媒體訪問時，以「腦殘」等字眼形容學生。台北市教育局表示，就目前資訊應屬個人言論自由範疇，也並未接獲相關檢舉，如接獲將進一步調查認定。（資料照）

    北一女國文老師區桂芝（圖中）接受媒體訪問時，以「腦殘」等字眼形容學生。台北市教育局表示，就目前資訊應屬個人言論自由範疇，也並未接獲相關檢舉，如接獲將進一步調查認定。（資料照）

    北一女某國文教師轉傳台北市長蔣萬安的演講內容至班級群組，並給予正面評價，引發部分學生反彈認為政治介入校園；北一女知名國文老師區桂芝接受媒體訪問時，竟以「腦殘」等字眼形容學生。立委吳沛憶批評區桂芝透過媒體公審，傷害學生尊嚴與學習權，質疑違反教學倫理與行政中立。台北市教育局表示，就目前資訊應屬個人言論自由範疇，也並未接獲相關檢舉，如接獲將進一步調查認定。

    近日有網友在社群平台「脆」（Threads）上貼圖，指北一女某國文老師於班群中，轉傳市長蔣萬安在雙城論壇致詞影片，盛讚演講技巧與文稿撰寫佳，質疑其將個人政治立場帶進校園，具思想滲透意味。吳沛憶今日質詢指出，區桂芝受訪對此案稱學生「腦殘」，質疑觸及相關規範，要求教育部與台北市教育局正視此案，主動關心並依法處理。

    教育局主任秘書、發言人鍾德馨表示，教師違反教學倫理一般認定上要在課堂中，目前看來老師是受媒體訪問有此言論，如果非教學時段的個人言論，原則上還是在言論自由範疇。

    他強調，教育中立是大原則，但針對此案目前並沒有收到教育部函文，或學生檢舉要求調查，如果有接獲相關回報，將循程序進行相關認定。

    相關新聞請見︰

    北一女國文老師班群傳蔣萬安演講片 遭疑個人政治立場帶入校園區桂芝罵學生腦殘 吳沛憶：嚴重傷害學生尊嚴與學習權

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播