    政治

    跑立法院30年！尚毅夫揭藍白封殺國防預算話術：別再用這種理由

    2026/01/08 16:48 即時新聞／綜合報導
    國防預算付委審議，持續遭藍白封殺。圖為海馬士火箭系統在台實彈射擊。（資料照）

    國防預算付委審議，持續遭藍白封殺。國民黨則稱，軍人加薪預算一編列，就審國防預算。跑立法院20、30年，有「立院活化石」稱號的媒體人尚毅夫日前在政論節目上痛批，每次國民黨都推稱國防部只用兩張紙說明，他質疑：「你付委審查不就說明了嗎？」他也痛批：「立法院的程序我看見了30年，不要再用這種理由，真的這種理由出去騙小孩子。」

    尚毅夫日前在政論節目《新聞面對面》談及相關議題，他質疑國民黨每次都拿「只用兩張紙說明」當理由來封殺國防預算付委。但是「付委審查不就說明了嗎？」尚毅夫質疑，難道立法院的程序還要再不斷地重複講給國民黨聽嗎？報告事項就付委審查的時候，國防部長等官員就來報告要買什麼。「如果你們有必要的話，可以開秘密會議啊！然後開完了以後，你逐條討論，你要不要讓它過的時候，你逐條討論都可以決定啊！」

    尚毅夫表示，甚至送到二讀的時候不想通過，也可以全部封殺，做決議退回行政院。他也直接嗆：「議事規則看懂了沒有？然後每一次都在那邊講說『你看就送兩張說明』。我覺得真的不要再用這種理由了，立法院的程序我看見了30年，不要再用這種理由，真的這種理由（只能）出去騙小孩子。」

