    首頁 > 政治

    罵習近平抓不了賴清德！ 中共「國師」李毅驚傳被人帶走

    2026/01/08 18:22 即時新聞／綜合報導
    曾被稱為中共「國師」的知名武統學者李毅。（取自李毅YT）

    曾被稱為中共「國師」的知名武統學者李毅。（取自李毅YT）

    美國本月3日對委內瑞拉發動突襲，閃電活捉在委國長期執政的專制總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子。曾被稱為中共「國師」的知名武統學者李毅日前當著鏡頭氣哭還「自搧巴掌」，沒想到卻傳出他因為在言論中批評到中國國家領導人習近平，目前已經被抓。

    李毅日前在影音平台上，針對馬杜羅遭美軍逮捕一事發表評論。他大讚川普是「不戰而屈人之兵」，「射人先射馬，擒賊先擒王，高啊！」接著他卻批習近平：「你趕緊學啊！你他X抓不了賴清德，你還諷刺川普，你真不要臉！」接著他還餘怒未消地表示「我忍半天了，他X的不要臉，還罵人家川普。」

    根據X上多名X主討論，傳李毅日前就因為這段評論，目前已遭人帶走。有X主指出，李毅只是像千萬個小粉紅一樣發出百思不解的疑問「既然習主席每天宣揚統一，軍隊又準備好了，為何一直放空砲？」目前並沒有官方媒體或官方消息證實李毅，已被拘留或逮捕，目前真實性無法核實，停留在「網路傳聞」階段。

    相關討論下方，網友紛紛留言表示：「敬佩他是有原則的真粉紅」、「深感佩服」、「他是真的蠢」、「愛之深責之切啊」、「還挺有原則的」、「在牆內罵？這麼大膽？」

