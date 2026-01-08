新北未跟進免費營養午餐 張志豪：侯友宜冷冰冰卸責令人失望

參選民進黨新北市議員的前議員張志豪今表示，新北市的學童福利都是最慢、最少，尤其市長侯友宜冷冰冰的卸責之詞，令人失望遺憾。（圖取自「張志豪」臉書）

台北市府宣布國中小營養午餐免費政策，新北市府則因辦理需46億元預算，恐排擠其他教育資源，暫無跟進之意，參選民進黨新北市議員的前議員張志豪今天表示，他身為3個孩子的父親，面對新北市的學童福利都是最慢、最少，尤其新北市長侯友宜冷冰冰的卸責之詞，令人失望遺憾。

侯友宜今早出席市政行程受訪表示，新北市如果營養午餐免費，大概要投下46億元，是全國最高，今年的預算過了，會不會順利編在明年，他會盤整整個財政狀況，做好適時調整。

張志豪強調，侯友宜今天說今年總預算已編列，「沒有編列營養午免費這筆預算」，對照各縣市都喊跟進，似乎是在推託。他質疑，同樣都是六都，為什麼新北的孩子的學童福利總是最差，侯友宜剩下最後1年任期了，為了孩子的福利，該發就發，該給就給，不要什麼事都推給預算，遇到問題就推給中央。

他指出，營養午餐免費政策，台北市做了，基隆也已跟進，桃園更早就執行了，所以北北基桃，只剩下新北市的孩子，沒有免費營養午餐。過去他在議員任內，多次關注學童福利、營養和健康，然而為什麼台北市可以說喊免費就喊，原來就是立法院國民黨團總召傅崐萁在立院主導強硬通行的新版《財劃法》。

張志豪表示，台北市「財劃法」修法後多拿400億元，增加到1100億元，人均暴增到4.46萬元，而隔壁400萬人口的新北市，甚至還有好幾條捷運在蓋，卻只增加374億元，總額917億元，人均全國最低，才2.26萬元，只有台北的一半，花蓮人均7.35萬更是荒謬。

他指出，蔣萬安用「零錢」就能送午餐，其他縣市都要排擠其他社會福利預算才能擠出錢來，但現在不只北基桃，就連高雄、台中都跟進，顯示照顧學童似乎不是預算的問題，而是「要不要做的問題」。

