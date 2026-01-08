檢察官陳舒怡被列中共懲獨名單 司法院：跨單位確保人身安全

高檢署檢察官兼國安案件執行秘書的檢察官陳舒怡被列中國懲獨名單。（資料照）

中國國台辦將劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。民進黨立委林楚茵、吳思瑤今（8日）示警，中國長臂管轄已伸向台灣司法界；司法院對此強調，將全力捍衛司法主權，跨單位合作確保人身安全。

立法院司法及法制、外交及國防委員會今併案審查「陸海空軍刑法第24條條文修正草案」。林楚茵質詢時指出，中國的長臂管轄已延伸至台灣的司法人員，若檢調人員因擔心出國被「消失」或列入名單而心生恐懼，恐對國安案件的偵辦造成寒蟬效應。

請繼續往下閱讀...

林楚茵強調，雖然相信台灣司法人員的專業與國安意識，但面對中國直接點名司法人員的威脅，相關單位應建立更完善的防護機制。

對此，司法院刑事廳副廳長顧正德回應，針對中國發布的訊息，司法院已發布新聞稿嚴正捍衛司法主權及司法人員安全；對於偵辦國安案件的同仁所遭受的壓力，將與相關單位密切合作，確保其人身安全。

吳思瑤亦關切，中國的跨境鎮壓無所不用其極，此次針對檢察官陳舒怡，以及先前對偵辦柯文哲案等檢察官的標籤化，皆是政治意圖明確的攻擊。她強調，國家司法主權不容侵害，呼籲應給予基於證據、專業辦案的司法人員最強力的支持與教育。

吳思瑤並列舉數據說明，中國的威脅並非抽象概念，除司法人員外，國軍資通電軍亦曾有20人遭中國指控「網路攻擊滲透」，心戰大隊也有18人被列為「謀劃分裂國家」。敵人的意圖清晰可見，這正是「陸海空軍刑法」修法的背景，目的在於防範中國對我國軍及司法人員的具體滲透與威脅。

國防部副部長鍾樹明則回應，對於相關遭中國鎖定的心戰大隊及資通電軍成員，國防部目前已採取必要的保護與因應措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法