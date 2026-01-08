為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台東財力級次躍升第1級 陳瑩批「是被新版財劃法懲罰」

    2026/01/08 15:30 記者劉人瑋／台東報導
    綠營立委陳瑩表示，台東不是被中央懲罰，是因藍營版本財劃法才有如今的果。（立委陳瑩服務處提供）

    綠營立委陳瑩表示，台東不是被中央懲罰，是因藍營版本財劃法才有如今的果。（立委陳瑩服務處提供）

    台東縣因被列為財力等級第1級，將影響未來中央補助減少，藍營競相發文批中央不公。民進黨立委陳瑩今日表示，就是依照國民黨提案財劃法版本才有如今的果，縣長饒慶鈴昨所言是在誤導民眾，儘速審查行政院新版本財劃法才更實際。

    立委陳瑩表示，主計處在按照公式計算以後，將「台東縣」和「台北市」財力級次並列第1級，就是按照國民黨提案的財劃法版本所計算出來的結果，讓台東和台北看起來一樣有錢，大家都很詫異。饒縣長說「這幾年縣府團隊努力還清欠債卻要被懲罰」這個說法是在誤導民眾。台東過去7年都努力還債，但財力級次一直維持在第5級，顯然這並不是這次突然跳級的主因。

    陳瑩表示，其實台東是被新版財劃法懲罰，過去饒縣長能夠屢屢獲得5星級縣長的美譽，也因中央補助款全力支持台東，否則原本就遠遠落後台北市的台東，未來在教育、交通、醫療、農業要怎麼辦？就算台東多了100多億，又怎麼跟台北1000多億的統籌稅款比，台東不應該成為錯誤修法下的最大受害者。目前行政院已提出更為兼顧區域均衡的新版本，呼籲立法院應儘速進行審查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播