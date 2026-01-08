台東財力級次躍升第1級 陳瑩批「是被新版財劃法懲罰」

綠營立委陳瑩表示，台東不是被中央懲罰，是因藍營版本財劃法才有如今的果。（立委陳瑩服務處提供）

台東縣因被列為財力等級第1級，將影響未來中央補助減少，藍營競相發文批中央不公。民進黨立委陳瑩今日表示，就是依照國民黨提案財劃法版本才有如今的果，縣長饒慶鈴昨所言是在誤導民眾，儘速審查行政院新版本財劃法才更實際。

立委陳瑩表示，主計處在按照公式計算以後，將「台東縣」和「台北市」財力級次並列第1級，就是按照國民黨提案的財劃法版本所計算出來的結果，讓台東和台北看起來一樣有錢，大家都很詫異。饒縣長說「這幾年縣府團隊努力還清欠債卻要被懲罰」這個說法是在誤導民眾。台東過去7年都努力還債，但財力級次一直維持在第5級，顯然這並不是這次突然跳級的主因。

陳瑩表示，其實台東是被新版財劃法懲罰，過去饒縣長能夠屢屢獲得5星級縣長的美譽，也因中央補助款全力支持台東，否則原本就遠遠落後台北市的台東，未來在教育、交通、醫療、農業要怎麼辦？就算台東多了100多億，又怎麼跟台北1000多億的統籌稅款比，台東不應該成為錯誤修法下的最大受害者。目前行政院已提出更為兼顧區域均衡的新版本，呼籲立法院應儘速進行審查。

