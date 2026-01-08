翁曉玲憂國軍存「解放軍美女照」恐犯法 國防部回應了

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

行政院提出「陸海空軍刑法第24條條文修正草案」，增訂現役軍人對敵人表示效忠最重處7年等罰則。國民黨立委翁曉玲今（8日）質疑法律明確性不足，詢問若國軍在床頭或手機桌面放解放軍美女照、或對中共閱兵影片按讚，是否構成犯罪？國防部則強調，須視個案具體行為及意圖認定。

立法院司法及法制、外交及國防委員會今併案審查「陸海空軍刑法第24條條文修正草案」，朝野立委針對法律明確性及犯罪構成要件展開攻防。

翁曉玲質詢時指出，國防部未盡照顧官兵之責，卻修法意圖箝制思想。她舉例，若國軍弟兄手機桌面放「解放軍美女」照片，或看到中國閱兵影片按讚，是否構成對敵人效忠？草案未明訂「意圖」，僅規範「表示」行為，屬於「抽象危險犯」，若缺乏明確定義，恐讓基層官兵動輒得咎，甚至因唱中國流行歌就被扣帽子。

國民黨召委吳宗憲也舉例，若軍人轉發電影《戰狼》、或在KTV唱歌開玩笑說「希望敵人趕快來」，甚至是因裝備不足而不敢飛行的「消極不抵抗」，在法律定義不清下，都可能被誤判為降敵或效忠敵人。他強調，不應讓不確定的法律概念成為政治工具，造成寒蟬效應。

國民黨立委王鴻薇則說，若年輕役男如聯電創辦人曹興誠般、男女朋友互刻「忠誠」2字，在缺乏「致生軍事不利益」的要件下，極易入人於罪；國防部修法將前述文字拿掉，恐使法律保障不足。

面對相關質疑，國防部法律事務司司長吳逸聖解釋，現役軍人對國家負有絕對忠誠義務，若對敵人為效忠表示，即便未產生實質軍事損害，行為本身已嚴重打擊民心士氣與軍譽，故採「即成犯」概念，一經表示即構成犯罪，不需等待實害發生。至於按讚或存照片等行為，不會構成本條罪名，但若影響軍譽，將回歸「陸海空軍懲罰法」行政懲處，不會以「刑法」論處。

民進黨立委沈發惠也指出，「陸海空軍刑法」規範對象為現役軍人，其身分本就建立在忠誠義務上，一旦簽署投降書或表態效忠，即已造成軍事損害，若再加上「致生軍事利益損害」之要件，將導致國防部舉證困難，且過度依賴法官心證。

民進黨立委陳培瑜也直言，在野黨是「滑坡邏輯」，修法本意絕非針對唱《小蘋果》、《孤勇者》等流行文化行為，而是針對如在營區揮舞五星旗、拍投降影片等具體叛國行徑；而退役將領吳斯懷赴北京聽訓，或部分退將在媒體上敵視國軍、損害戰力，這些行為嚴重破壞台灣團結，但「陸海空軍刑法」僅規範現役軍人，對退役人員束手無策。

對此，國防部副部長鍾樹明坦言，確實僅規範現役，退將部分涉及「兩岸人民關係條例」或「國安法」，將再行研議。

