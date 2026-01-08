民眾黨批軍購預算、少子化辦公室不存在 慘被網友打臉

台灣民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨今日稍早發文怒批中央預算編了、錢也花了，結果國軍值勤的安全裝備「根本沒到位」，搶救國安危機的少子女化辦公室「根本不存在」，民進黨政府一次又一次政策大跳票，不僅是嚴重治理失能，更是拿全民和國家安全開玩笑！署名「丁海綿」的網友在貼文下方貼文打臉：「不要造謠好嗎，4484億是用來發放全民育兒津貼、留職停薪補貼、提升兒童健康的預算，不是成立辦公室的預算。」

民眾黨今日稍早在臉書PO文表示，預算編了、錢也花了，結果國軍值勤的安全裝備「根本沒到位」，搶救國安危機的少子女化辦公室「根本不存在」，民進黨政府一次又一次政策大跳票，不僅是嚴重治理失能，更是拿全民和國家安全開玩笑！台灣民眾黨支持軍、警、消的立場從未改變，更感謝第一線搜救人員不眠不休投入救援，衷心期盼飛官能平安歸來。然而民進黨側翼卻還在惡意帶風向，抹黑在野黨阻擋預算、阻礙軍購，這種不負責任的政治操作，只會持續撕裂社會，我們更要嚴正強調，絕不容許攸關人命安全的軍購案，變成「砸錢買心酸、人民血汗錢買了個寂寞」；絕不容許軍警消一再被欺負；更不容許民進黨把軍公教當成製造對立、謀取政治利益的工具！

署名「丁海綿」的網友則在貼文下方留言怒批「不要造謠好嗎，4484億是用來發放全民育兒津貼、留職停薪補貼、提升兒童健康的預算，不是成立辦公室的預算。少子女化辦公室早就在2017年轉為更高層級的跨部會聯繫會報了，你們的時空還停留在八年前，我建議多買一些台積電，未來AI類股很夯喔！」、「錢花去哪？隨便算一下育兒津貼好了：每年級有13.5萬人x6萬（每月五千）x7（零到6歲）X8年=4536億，這還不算公托補助、留職停薪八成薪補助和第二第三胎的加碼喔！」

