為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民眾黨批軍購預算、少子化辦公室不存在 慘被網友打臉

    2026/01/08 16:03 即時新聞／綜合報導
    台灣民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    台灣民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨今日稍早發文怒批中央預算編了、錢也花了，結果國軍值勤的安全裝備「根本沒到位」，搶救國安危機的少子女化辦公室「根本不存在」，民進黨政府一次又一次政策大跳票，不僅是嚴重治理失能，更是拿全民和國家安全開玩笑！署名「丁海綿」的網友在貼文下方貼文打臉：「不要造謠好嗎，4484億是用來發放全民育兒津貼、留職停薪補貼、提升兒童健康的預算，不是成立辦公室的預算。」

    民眾黨今日稍早在臉書PO文表示，預算編了、錢也花了，結果國軍值勤的安全裝備「根本沒到位」，搶救國安危機的少子女化辦公室「根本不存在」，民進黨政府一次又一次政策大跳票，不僅是嚴重治理失能，更是拿全民和國家安全開玩笑！台灣民眾黨支持軍、警、消的立場從未改變，更感謝第一線搜救人員不眠不休投入救援，衷心期盼飛官能平安歸來。然而民進黨側翼卻還在惡意帶風向，抹黑在野黨阻擋預算、阻礙軍購，這種不負責任的政治操作，只會持續撕裂社會，我們更要嚴正強調，絕不容許攸關人命安全的軍購案，變成「砸錢買心酸、人民血汗錢買了個寂寞」；絕不容許軍警消一再被欺負；更不容許民進黨把軍公教當成製造對立、謀取政治利益的工具！

    署名「丁海綿」的網友則在貼文下方留言怒批「不要造謠好嗎，4484億是用來發放全民育兒津貼、留職停薪補貼、提升兒童健康的預算，不是成立辦公室的預算。少子女化辦公室早就在2017年轉為更高層級的跨部會聯繫會報了，你們的時空還停留在八年前，我建議多買一些台積電，未來AI類股很夯喔！」、「錢花去哪？隨便算一下育兒津貼好了：每年級有13.5萬人x6萬（每月五千）x7（零到6歲）X8年=4536億，這還不算公托補助、留職停薪八成薪補助和第二第三胎的加碼喔！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播