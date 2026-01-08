為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    吳宗憲、張勝德爭取國民黨宜蘭縣長提名 敲定1/16日黨中央協調

    2026/01/08 15:02 記者王峻祺／宜蘭報導
    立委吳宗憲（左）、宜蘭縣議會議長張勝德（右）爭取國民黨提名參選宜蘭縣長，與宜蘭縣黨部主委林明昌握手象徵團結。（資料照）

    立委吳宗憲（左）、宜蘭縣議會議長張勝德（右）爭取國民黨提名參選宜蘭縣長，與宜蘭縣黨部主委林明昌握手象徵團結。（資料照）

    宜蘭縣議會議長張勝德、立委吳宗憲爭取國民黨提名參選宜蘭縣長，去年底在地方協調會中，「由誰出戰」未達共識，縣黨部報請黨中央協調後，今天傳出期程已敲定，預計16日下午2點半在中央黨部進行協調。

    張勝德、吳宗憲2人參選意志均堅定，也各自舉辦造勢活動，吳宗憲去年12月26日在宜蘭市五穀廟埕舉辦首場造勢，搶先啟動「宜蘭走新路」活動，縣議員林岳賢、黃浴沂及前宜蘭縣長呂國華都到場拉抬聲勢，參選態勢強烈。

    張勝德則在今年1月3日在冬山鄉舉行首場問政懇託會，藍營地方大老相繼入場，就連爸爸、前議長張建榮也現身力挺，現場湧入數百位支持者，宜蘭市長陳美玲、羅東鎮長吳秋齡及壯圍鄉長沈清山等人均出席，參選陣仗大。

    有別於吳宗憲目前僅辦1場地方造勢，張勝德已走訪冬山、羅東，本週六還要在五結孝威舉辦懇託會，本人也透露會整合12鄉鎮市，提出縣政願景，爭取地方最大支持。

    國民黨宜蘭縣黨部去年12月27日由9人提名小組舉行地方協調會，經1個半小時討論後，由誰參選未達共識，縣黨部報請黨中央在10天內協調，不過時程一直未定案，今天終於敲定時間，預計16日下午2點半，在中央黨部進行協調。

    據了解，黨中央是盼能比照前立委陳以信、立委謝龍介模式，採用「內參式民調」。對此，2人均曾表示，協調機制將尊重黨中央決策，不論最後由誰代表國民黨參選，另一方都會傾全力幫忙，目標團結藍軍贏得宜蘭縣長勝選。

