北高、台中推營養午餐免費 行政院：中央要舉債無力負擔

台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁等相繼宣布公立國中小「營養午餐免費」政策。行政院發言人李慧芝今（8）日在院會後記者會表示，因為新版「財劃法」，中央政府的財政能力大幅消減，今年度要舉債3千億，已經沒有餘力均衡地方。

台北市長蔣萬安6日宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費，最快9月上路，台中市、高雄市、基隆市也宣布跟進。六都之外，全台目前實施免費營養午餐縣市包括宜蘭、花蓮、彰化、南投、新竹縣、連江縣、金門縣、澎湖縣與台東縣，基隆市7日表態跟進，苗栗縣今年9月起實施。

對此，李慧芝表示，新版「財劃法」造成水平分配嚴重不均衡，導致有些縣市統籌稅款增加非常多，有些相對落差很大，因此近期各城市之間營養午餐的政策都不一樣。

李慧芝說，有些城市也希望說中央可以來協助，但在這部分要強調，因為新版「財劃法」，中央政府的財政能力大幅消減，今年度要舉債3千億，已經沒有餘韻來均衡地方。他要呼籲這些縣市首長，請他們選區的立法委員支持、審議院版的「財劃法」，才有辦法可以讓各地國人、學生都可以獲得均衡照顧。

