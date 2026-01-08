為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北中3縣市宣布營養午餐免費 林秉宥：沒有義務的權利不會被珍惜

    2026/01/08 14:52 即時新聞／綜合報導
    新北市議員林秉宥。（資料照）

    新北市議員林秉宥。（資料照）

    台北市長蔣萬安近日宣布實施國中小營養午餐免費，台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁也接連宣布跟進。對此，新北市議員林秉宥表示，太多政策已經證明，沒有義務的權利不會被珍惜，只會讓人覺得應該給更多，養出更多民主巨嬰；就資源分配的過程來說，多數人享受少數人的勞動成果，這種分配方式更絕對不能稱為公平。

    林秉宥在臉書PO文表示，營養午餐全面免費不是好政策，太多政策已經證明沒有義務的權利不會被珍惜，只會讓人覺得應該給更多，養出更多民主巨嬰；就資源分配的過程來說，多數人享受少數人的勞動成果，這種分配方式更絕對不能稱為公平。

    林秉宥指出，不排富、無差別的福利政策，最終只會加大階級差距。今天台北市因為當前資源過剩喊免費，高雄現任市長有能力賺錢跟進喊免費，其他財力不同的縣市也要硬著頭皮喊嗎？喊出去的福利政策期可長久的財政基礎存在嗎？或是最終連舉債都要打腫臉充胖子呢？

    林秉宥續指，接著任由人口流往福利好的大城市，加速城鄉差距擴大，資本繼續往都會區集中，加速區域發展失衡，貧富差距越來越大，政府負債越來越多。現代社會的公共議題，基本脈絡都是這麼來的。

    林秉宥直言，不患寡，患不均；這個「均」講的並不是平均，而是均衡，權利與義務的均衡。對等的權利跟義務，是公民社會得以建立的基礎；而所有齊頭式平等的政策，則是對公民社會最惡性、也最難修復的傷害，例如藍白為軍人加薪的法案，還有全面免費的營養午餐，盼所有主政者三思。

