人工生殖法修正案審查 吳沛憶：應與代孕脫鉤處理

立委吳沛憶。（圖擷自「吳沛憶」自臉書粉專）

立法院衛環委員會今（8日）審查「人工生殖法」修正草案，代理孕母是否納入法制成為最大爭議。對此，立委吳沛憶稍早發文，「我再次強調：人工生殖修法應與代孕脫鉤處理」。

吳沛憶今日於臉書粉專發文提及，在20個版本中，15版納入單身女性、14版納入女同志配偶，朝野已形成相當共識。

她主張有共識者先行：先擴大適用、回應需求，讓許多女性多年等待不再被拖延，讓努力終於有可能。國民黨黨團版本只開放代孕，排除單身女性與女同志配偶，背離社會趨勢與平等原則，堪稱所有版本中最落後的立法，難道這就是最大在野黨的態度？

同時，民眾黨版代孕專章條文不到十條，配套明顯不足。代孕牽涉親權、人權保障、法律責任與兒童最佳利益，不應以寥寥數條條文，就要草率開放。

衛福部也直指，藍白版本未明確界定代孕子女定義，恐衍生親子關係的法律解釋疑慮；第18條之4，涉及懷孕失敗後，可能衍生損害賠償請求等爭點，是否足以保障代孕者的反悔權，也都還有疑義。

更何況，衛福部召開2次公聽會、30餘次專家會議，蒐集600多則意見，其中約八成反對代孕。在爭議仍大、無共識的情況下，還要強推代孕，這不是審慎立法，這是不負責任。

吳沛憶最後說，「我呼籲各黨立委，優先處理有共識的部分，擴大單身女性與女同志配偶使用人工生殖。代孕脫鉤處理，另行充分討論，不應倉促通過，這才是對社會、對孩子、也對每一位期待成家的民眾真正的負責」。

