台南跟進實施營養午餐免費？黃偉哲：牽涉長期、經常性教育支出須審慎評估

台南市長黃偉哲對國中小營養午餐全面免費表達看法。（記者洪瑞琴攝）

台中市、高雄市今日相繼宣布公立國中小營養午餐全面免費，對此，台南市長黃偉哲在行政院會後受訪表示，針對外界關心各縣市陸續宣布國中小營養午餐全面免費政策，這是9月開學後才會正式上路的政策，牽涉長期、經常性的教育支出，必須審慎評估 。

黃偉哲指出，各縣市財政條件本就存在差異，近來新版《財政收支劃分法》上路後，對台南的財源分配更加不利，市府在有限的財政空間下，必須把每一分錢用在刀口上。 他並提到，這些富有城市，自己拿了大把統籌分配稅來炫富嗎？蔣萬安揮霍，造成南部市政困擾。

黃偉哲吐露真心話，「難道一定要用這種方式來炫富嗎？」這樣的作法，已經到了「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的程度，不僅製造縣市之間的比較與壓力，也對財政條件相對弱勢的南部城市造成實質困擾。

福利政策不是不能做，但應該量力而為、排定優先順序。他強調，營養午餐是否免費，並非單一價值選擇，而是牽動整體市政資源配置的問題，「有很多比這更急迫的市政建設與民生需求，必須優先處理。」他坦言，台北市全面免費不排富的作法，確實讓南部縣市「非常痛苦」。

黃偉哲也不諱言，高雄市已經跟進實施，讓台南承受的壓力再度升高，市府將在今年8月、新學年度開始前，做出政策性決定。黃偉哲表示，目前仍有約7個月的評估時間，市府會仔細盤點財政狀況，依照急迫性排序施政項目，而不是被迫與財力雄厚的縣市「比福利」。

黃偉哲進一步點出結構性不公平，直言北部城市早在數十年前就完成重大建設，「台北鐵路地下化30年前就做了，捷運20年前就有了」，而台南現在才要投入龐大經費推動鐵路地下化與捷運系統，進行都市縫合。結果在這樣的財政壓力下，北部卻又推動不排富的全面免費政策，「這對南部真的很不公平。」

他也以新版《財政收支劃分法》為例指出，台北市增加416億元，台南僅增加163億元，卻同時要負擔捷運、鐵路地下化等大型建設，「蔣市長可以這樣拿來揮霍，我們是沒有辦法。」黃偉哲強調，財政排擠效應一定會出現，關鍵在於被排擠的是哪些市政項目，這必須經過精算與取捨。

南市教育局表示，全市學童逾13萬人，全面不排富將額外增加經費估算將近9億元，這是一筆龐大經費負擔，長久性教育政策不是「只吃一年而已」，況且今年度預算已審議，可能要再提報議會臨時會追加預算審查，將會審慎評估。

