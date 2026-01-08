謝國樑「跟進」營養午餐免費 綠議員批「拿香跟拜」

基隆市長謝國樑今天（8日）邀請基隆市公立國中小家長會長說明營養午餐免費，會後召開記者會對記外說明。（記者俞肇福攝）

國民黨籍台北市長蔣萬安1月6日宣布北市國中小學生營養午餐免費，民進黨提名的基隆市長參選人童子瑋當天下午表態「支持全面免費」，會將「營養午餐補助逐年提升，目標完全免費」納入未來競選政見。」國民黨籍基隆市長謝國樑昨天（7日）下午宣布，今年9月1日基隆市立國中小學營養午餐免費，民進黨籍基隆市議員鄭文婷今天（8日）表示，謝市長終於知道要「拿香跟拜」、從善如流，但謝國樑過去3年都不做，今年要選舉才急忙跟進免費。對此，謝國樑表示，一上任就有提升加碼補助，這3年持續推動。

鄭文婷進一步抨擊，謝國樑執行政策堪稱「毫無章法」。如果市府真有心推動免費營養午餐，理應在2025年11月的定期會預算審議中提出，讓議會進行實質監督與討論。然而，謝市長卻是在看到蔣萬安提出倡議，以及基隆市議長童子瑋表達認同後，才為了挽救選情而匆促跟進。這種「看風向施政」的作法，完全無視政策的長期規劃。

謝國樑對此澄清說，他剛上任時就提升我們對營養午餐的負擔額，基隆市政府對營養午餐，持續在推動提升品質加強管理。他昨天到台北拜訪蔣萬安，雙方就營養午餐交換意見，未來每個月基隆跟台北固定開會，討論更多政策施行細節；雖然是學生營養午餐免費，但是家長監督力道也還是可以更強。

對於國中小學生營養午餐免費，台北市率先開出第一槍，基隆市昨天跟進，台中市長盧秀燕也宣布將實施營養午餐免費，對於營養午餐免費似乎形成風氣，謝國樑是否會希望全國來實施？謝國樑說，他尊重各縣市自己的做法。

台北市長蔣萬安1月6日召開記者會宣布國中小營養午餐免費後，民進黨提名基隆市長參選人童子瑋隨即率先表態支持營養午餐免費。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

