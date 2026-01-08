為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    總預算案尚未付委創憲政紀錄 卓榮泰：6縣市恐舉債

    2026/01/08 13:37 記者鍾麗華／台北報導
    行政院院會後記者會，行政院長卓榮泰會中發表談話。（記者田裕華攝）

    行政院院會後記者會，行政院長卓榮泰會中發表談話。（記者田裕華攝）

    今年度中央政府總預算案遭藍白持續卡關，行政院長卓榮泰今（8）日出席院會後記者會指出，總預算案送進立法院已逾4個月，這是憲政史上首次進入新年度還沒有交付委員會審議的情況，總計將影響2992億元預算，也會衝擊台南市、屏東縣以及嘉義縣等6縣市財務調度，恐須舉債因應。

    卓揆強調，今天的行政院會是今年第1場，本來第1案想報告新年度新政策新計畫全面執行報告，但無奈報告卻是「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」。

    卓揆指出，這是史上第1次，到了新年度總預算案連付委都還沒，是憲政史上第1次。總預算案未審議通過，影響不得動支的預算為2992億元，其中新興計畫1017億元，經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分1805億元、第一與第二預備金及災害準備金計170億元，包含國安、治水、地方補助等都受影響。

    卓揆強調，現行財劃法分配公式著重人口數及營利事業營業額等指標，導致農業市縣及離島獲配統籌稅款更為弱勢，水平分配嚴重不均，因此中央政府今年度總預算編列321億元，確保統籌分配稅款與補助款不少於去年。

    卓揆表示，如今總預算未審查通過，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等6縣市財務調度將出現問題，恐怕要舉債，希望立法院儘速審議總預算案，寒冬中給予民眾溫暖。

    卓揆指出，國家正跟時間賽跑、跟全世界競爭，如此拖住國家往前走的腳步，會讓國家失去現在的競爭力，喊話立法院盡快審議總預算，也請各部會首長詳細向立法院說明爭取，讓政府用最大的力量照顧、服務國人，「行政院會在這樣的環境下，跟國人一起期待立法院給國家多一絲絲的溫暖」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播