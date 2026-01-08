社群平台假社團、僑團開價釣軍裝照 林楚茵揭露中共滲透新招

民進黨立委林楚茵8日踢爆中國最新滲透手法，近期網路出現假冒僑團名義徵求軍裝背影照，刻意把投降改成反戰，並提供中國電子郵件信箱作為聯繫管道。（圖擷取自國會頻道）

民進黨立委林楚茵今（8）日質詢踢爆中國最新滲透手法，近期網路出現假冒僑團名義徵求軍裝背影照，刻意把投降改成反戰，並提供中國電子郵件信箱作為聯繫管道，屬假冒或借殼上市操作。國防部長顧立雄回應，將透過國安聯盟機制協調調查局、刑事局等單位，加強網路巡檢。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。

林楚茵今天質詢揭露，近期網路出現假冒僑團名義徵求軍裝背影照，刻意把投降改成反戰，並提供中國電子郵件信箱作為聯繫管道，上週僑委會已證實該文宣並非美國加州洪門致公總堂所發布，屬假冒或借殼上市操作。

林楚茵強調，該文宣在上週質詢後未下架，反而改版並依軍階給價碼，推測可能是新的滲透國軍手法，要求國防部說明是否掌握。

國防部長顧立雄回應，中國滲透手法愈來愈多樣，國防部透過國安聯防機制協調調查局、刑事局等單位，加強網路巡檢。顧立雄並表示，國軍人員使用社群媒體已有規定，將加強宣導現役人員使用社群媒體的注意事項。

國防部政戰局保防安全處處長簡熒宏表示，此案屬一次性帳號，後續情形持續掌握並查其IP位置，研判對方意圖騙取國軍現役人員資料，再進行吸收利用。簡熒宏表示，如掌握相關情況將通報國安單位共同處理，並在國安局專案機制下推動。

林楚茵也揭露，該文宣來自名為「靠北長官2026（知己知彼-大陸軍情）」的社團，雖然靠北長官類型社團眾多，但這個社團看似分享中國解放軍資訊，實際內容不單純。該社團地點標示在美國鳳凰城，管理員名單出現疑似中國拼音命名及Wanwan Gohome（灣灣回家）等用語，內容包含宣傳解放軍、貿易戰說法，並混入假借貸等貼文。

林楚茵詢問，面對假冒靠北長官社團的滲透，除聯手國安與偵查單位處理外，是否有更有效方式杜絕，並釐清是否有官兵參與或洩漏機密？此外，若涉境外節點是否與國外機構合作？

國安局副局長簡華慶回應，國安局與友邦情報合作密切，針對利用國外網站網址也有進行情資交換，國內部分亦請相關偵查單位研析。林楚茵要求，國安單位必要時應揭露提醒，軍中應加強警惕，避免官兵落入陷阱。

近期網路出現假冒僑團名義徵求軍裝背影照，刻意把投降改成反戰，並提供中國電子郵件信箱作為聯繫管道。（圖由林楚茵辦公室提供）

