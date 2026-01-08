F-16V失事 藍營批國防部報告文件「謊話連篇」

藍營朱系人馬、前國民黨智庫副執行長凌濤今日質疑國防部去年函送立法院「美對台軍售案執行情形」114年10月書面報告根本「謊話連篇」。（凌濤提供）

我空軍一架F-16V戰機日前在花蓮外海失聯，引發各界關注F-16V戰機性能升級狀況，藍營朱系子弟兵、前國民黨智庫副執行長凌濤今日質疑，2025年最爛笑話就是國防部文件「說謊」F-16性能提升全數完成，結果是2026的「三【無】飛行悲劇」。

凌濤指出，國防部函送立法院「美對台軍售案執行情形」114年10月書面報告根本「謊話連篇」，稱F-16A/B型性能全數於112年完成，卻連保護飛官的「模組化任務電腦」（MMC）、「自動防撞地系統」（AGCAS）、防寒飛行衣，通通沒有！

凌濤點名國防部長顧立雄過去放任軍火標案，現在竟然連飛官安全也欺騙國會？飛官們用生命捍衛領空，三大保護遲未到位，顧立雄應該自請處分，行政院應立即啟動文書造假調查！他還說，行政院官官相護，現在連給立法院的關係文書都可以詐騙，根本是國家安全系統性危機，官僚草菅人命，賴清德總統、行政院長卓榮泰敢不敢下令徹查顧立雄？

凌濤質疑，「自動防撞地系統」主要是為了減少飛行員「空間迷向」、G力過載昏迷等可控飛行撞地（CFIT）事件的發生，這次的墜機事件有極高可能與「空間迷向」有關，而空軍從2012年起花費1400億新台幣為141架F-16A/B升級的「鳳展專案」，「模組化任務電腦」就是在此案進行升級，然而卻被爆料MMC升級後狀況頻仍，更扯的是國防部在去年10月給立法院的「美對台軍售公開書面資料」中明確寫到，F-16A/B戰機性能提升已依規劃於112年底全數完成，僅有AGM-154C飛彈延宕，結果等到現在F-16墜毀，國防部才坦承「自動防撞地系統」，根本一架都還沒安裝。

