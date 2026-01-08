為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高虹安再挖棒球場！稱原土層挖出大石磚塊

    2026/01/08 13:11 記者洪美秀／新竹報導
    高虹安回歸棒球場就遭殃成真！新竹市長高虹安視察棒球場，並持續在棒球場原土層挖出不符規定的大石塊與磚塊。也被網友揶揄做對照圖。（照片取自網路社群貼文）

    高虹安回歸棒球場就遭殃成真！新竹市長高虹安視察棒球場，並持續在棒球場原土層挖出不符規定的大石塊與磚塊。也被網友揶揄做對照圖。（照片取自網路社群貼文）

    新竹市長高虹安因涉貪案被停職1年5個月後，上月18日復職回歸市府，當時有網友在網路社群製作對照圖稱「林智堅3年給市民一座棒球場，高虹安3年則挖爛一座棒球場」。結果高虹安復職後視察棒球場，持續在棒球場原土層開挖，並挖出統包商回填不合契約規定的大石塊和磚塊。讓網友感嘆玩笑話竟成真。

    市府今天發布新聞稿，稱高虹安昨天（7日）到棒球場了解改善工程進度，除去年4月完成球場上方超載覆土清除與外運作業時，在覆土層，發現多處混雜磚塊、石塊等不應存在的異物，此次改善工程持續針對外野區域回填級配土，及靠近地下停車場外牆的回填區域，進行全面性開挖與篩分作業，並挖出過去回填層中混雜大量不符合規範的混凝土塊、紅磚塊、鋼筋及其他營建廢棄物，與原工程契約、設計圖說及施工規範不符。

    工務處稱，此類違規回填物違反設計與施工規範，易造成土層孔隙過大，影響覆土層受力均勻性，導致草皮沉陷、排水不良及場地耐久性不足等狀況。並證實棒球場前統包商確實在不符設計位置進行回填營建廢棄物，市府也將依法向統包商求償。而棒球場改善工程目前完成停車場外牆局部防水施作、樹脂砂漿噴塗、噴灌系統重新配管等項目；正進行外野土方篩分與紀錄、停車場頂版結構補強、球場周邊既有水溝高度調整及洩水坡度重作等工項，改善工程工期為266個日曆天。

    而高虹安持續開挖棒球場也印證網友所製的對照圖，棒球場在高虹安主政下，3年來已被挖成廢土場，棒球場重啟之路遙遙無期。

    高虹安回歸棒球場就遭殃成真！新竹市長高虹安7日視察棒球場，並持續在棒球場原土層挖出不符規定的大石塊與磚塊。（新竹市府提供）

    高虹安回歸棒球場就遭殃成真！新竹市長高虹安7日視察棒球場，並持續在棒球場原土層挖出不符規定的大石塊與磚塊。（新竹市府提供）

    高虹安回歸棒球場就遭殃成真！新竹市長高虹安7日視察棒球場，並持續在棒球場原土層挖出不符規定的大石塊與磚塊。（新竹市府提供）

    高虹安回歸棒球場就遭殃成真！新竹市長高虹安7日視察棒球場，並持續在棒球場原土層挖出不符規定的大石塊與磚塊。（新竹市府提供）

    高虹安回歸棒球場就遭殃成真！新竹市長高虹安7日視察棒球場，並持續在棒球場原土層挖出不符規定的大石塊與磚塊。（新竹市府提供）

    高虹安回歸棒球場就遭殃成真！新竹市長高虹安7日視察棒球場，並持續在棒球場原土層挖出不符規定的大石塊與磚塊。（新竹市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播