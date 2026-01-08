高虹安再挖棒球場！稱原土層挖出大石磚塊

高虹安回歸棒球場就遭殃成真！新竹市長高虹安視察棒球場，並持續在棒球場原土層挖出不符規定的大石塊與磚塊。也被網友揶揄做對照圖。（照片取自網路社群貼文）

新竹市長高虹安因涉貪案被停職1年5個月後，上月18日復職回歸市府，當時有網友在網路社群製作對照圖稱「林智堅3年給市民一座棒球場，高虹安3年則挖爛一座棒球場」。結果高虹安復職後視察棒球場，持續在棒球場原土層開挖，並挖出統包商回填不合契約規定的大石塊和磚塊。讓網友感嘆玩笑話竟成真。

市府今天發布新聞稿，稱高虹安昨天（7日）到棒球場了解改善工程進度，除去年4月完成球場上方超載覆土清除與外運作業時，在覆土層，發現多處混雜磚塊、石塊等不應存在的異物，此次改善工程持續針對外野區域回填級配土，及靠近地下停車場外牆的回填區域，進行全面性開挖與篩分作業，並挖出過去回填層中混雜大量不符合規範的混凝土塊、紅磚塊、鋼筋及其他營建廢棄物，與原工程契約、設計圖說及施工規範不符。

工務處稱，此類違規回填物違反設計與施工規範，易造成土層孔隙過大，影響覆土層受力均勻性，導致草皮沉陷、排水不良及場地耐久性不足等狀況。並證實棒球場前統包商確實在不符設計位置進行回填營建廢棄物，市府也將依法向統包商求償。而棒球場改善工程目前完成停車場外牆局部防水施作、樹脂砂漿噴塗、噴灌系統重新配管等項目；正進行外野土方篩分與紀錄、停車場頂版結構補強、球場周邊既有水溝高度調整及洩水坡度重作等工項，改善工程工期為266個日曆天。

而高虹安持續開挖棒球場也印證網友所製的對照圖，棒球場在高虹安主政下，3年來已被挖成廢土場，棒球場重啟之路遙遙無期。

