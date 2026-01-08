藍委猛打預算過「飛官沒防寒衣」 王定宇曝時序打臉：去年總預算延宕影響採購

民進黨立委王定宇今天在外交及國防委員會散會前指出，去年度（民國114年）預算正是因為審查延宕，拖到該年1月底才通過、3月才底定，導致採購發包作業被迫順延，才造成裝備「去年底開始交貨、今年3月全數到齊」的現況。（圖取自國會頻道）

空軍F-16V戰機日前發生墜海意外，飛官辛柏毅上尉目前仍失聯搜救中。國民黨立委王鴻薇、馬文君等人今（8）日在立法院外交國防委員會質詢時，質疑國防部在去年度（114年）編列的防寒飛行衣預算已通過，卻至今未能全面配發，並以此指稱裝備未到位是國防部執行不力，與在野黨擋預算無關，如今時序曝光後打臉了！

民進黨立委王定宇今天在外交及國防委員會散會前指出，去年度預算正是因為審查延宕，拖到該年1月底才通過、3月才底定，導致採購發包作業被迫順延，才造成裝備「去年底開始交貨、今年3月全數到齊」的現況。

王鴻薇：預算「給好給滿」 卻沒辦法如期完成

針對飛行員個裝問題，國民黨立委王鴻薇在質詢時批評，不管是鳳展專案或防寒衣，預算都已經過了，卻遲遲沒有到位。她質問空軍參謀長李慶然中將：「去年下訂了之後，目前一件都沒有嗎？」、「如果交貨正常，為什麼他（辛上尉）沒有防寒衣可以穿呢？」

王鴻薇表示，相關預算已經給好給滿，但是你就是沒有辦法如期完成。她認為國防部不能用這個方式來批評在野黨擋預算，「問題是之前的預算全部給好給滿，你們沒有執行、沒有到貨，這是是應該要去檢討的」。

國民黨立委馬文君也表示，不希望在事故發生以後，有人拿這個來作為我們預算是不是要審查的一個條件。她批評國防部，「你們錢花了，裝備也買了，可是你們並沒有確切的改善。這個拿來跟現在總預算還沒有過，這是無法類比而且是非常可惡的」。

國民黨立委楊瓊瓔昨也發新聞稿痛批，國防部連最基本防寒飛行衣都沒發，「政府要預算的時候動作很快、說詞很急，但真正攸關官兵生命安全的裝備，卻一再延宕」。

空軍：戰機飛行衣需量身 預計今年3月全數到齊

對於藍委質疑交貨進度，空軍參謀長李慶然今天表示，防寒飛行衣採購案分為慢速機與戰鬥機兩部分。慢速機部分不需要嚴格量身，400多套中「已交貨200套」；但F-16等戰鬥機飛行員的防寒衣必須「量身訂製」，且為了不影響飛行操作靈活度，規格要求極高。

李慶然指出，廠商已於去年12月底開始陸續交貨，目前部分聯隊已有收到，「在（今年）3月可以交完。」

王定宇揭時序：預算延宕導致發包推遲

面對藍營試圖切割「擋預算」與「裝備延宕」的關聯，王定宇今天在散會前點出關鍵的「時間序列」。他指出，外界質疑為何預算過了東西還沒來，必須考量到去年的審查進度。

王定宇表示，2024年編2025年（民國114年）的預算，2025年的預算其實也一直審到2025年的1月底。那通過之後，還有一些要核算跟相關財務法的關係，所以一直到3月份預算都還沒底定。

王定宇進一步指出，因為預算審查的延宕，「國軍執行發包作業應該不會太早，應該在3月份以後」。他強調，2025年的預算應該在2024年通過，結果一直延宕到2025年才審查完畢，國軍才進行相關的採購作業，然後到年底就開始交貨，那外界可以公評這到底是慢還是快。

王定宇要求國防部在會後完整說明時間點，因為預算審查的延宕確實影響了發包與交貨期程，應將事實呈現給國人，以釐清外界對於「預算過了卻沒東西」的誤解。

據了解，該筆防寒飛行衣預算屬於「地面支援裝備（開口式合約）」軍購案，114年度計需外匯美金125萬821元（約新台幣4000萬元）。

籲在野勿再為政治操作擋預算 沈伯洋：會產生不可預期的蝴蝶效應

針對在野黨質疑防寒飛行衣「預算過了卻沒到貨」，民進黨立委沈伯洋也直言，這根本是「貓哭耗子假慈悲」。該筆採購經費編列在去年度（114年）總預算中，但當時正是因為在野黨一路杯葛，硬是拖到今年1月才通過，導致國防部後續的採購發包時程被迫往後順延。沈伯洋強調，在野黨當初為了政治攻防拖延預算，如今又在國軍全力搜救辛上尉期間急於政治攻防，實在無法苟同。

沈伯洋進一步指出，擋預算會產生不可預測的「蝴蝶效應」，在野黨永遠不知道自己拖延的那一筆預算，會不會剛好就是最關鍵、需要用來救命的裝備。他表示，預算一旦被卡，受影響的不只是單一採購案，連帶國軍的演訓內容、建軍期程都會被迫改變，而這一切混亂唯一的受益者只有中共。

此外，沈伯洋也感嘆，軍方為配合立法院，往往被迫將本該一次到位的軍購案，拆解成多個小案子分批執行，導致升級與維護無法一氣呵成。他呼籲在野黨停止無止盡的杯葛，因為預算無法到位，勢必直接衝擊建軍效率與官兵安全，若不改變最終付出的代價將是國家安全。

