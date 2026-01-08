為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌嗆浪費4484億少子化預算 綠營：打臉柯文哲？

    2026/01/08 12:57 記者陳政宇／台北報導
    立法院民眾黨團總召黃國昌、民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

    少子女化辦公室議題掀朝野攻防，立法院民眾黨團總召黃國昌質疑政府浪費公帑4484億元。對此，民進黨新聞部副主任黃子一今（8日）回擊說，相關經費用於育兒補助與津貼，反觀民眾黨前主席柯文哲在台北市長任內同樣推動多項生育補助，新生兒人數8年內整整少一半，民眾黨如今是否在打臉柯文哲。

    黃國昌日前指稱，衛福部次長石崇良說了大實話，確實沒有成立少子女化辦公室，戳破政府浪費4484億元的真相。石崇良今對此澄清，衛福部2017年曾有任務性編組，隔年轉型提高為行政院層級。

    黃子一在社群平台撰文說明，少子化辦公室8年4484億很多嗎？藍白推的「財劃法」1年就要5600億。這4484億元用於生育補助、育兒津貼、租金補貼及育嬰留職停薪等，若黃國昌認為這筆錢花得很多，能否說明哪一項不用做？

    黃子一並列舉，柯文哲擔任台北市長期間，曾指出台北市補助是全台補助之冠，第一名子女4萬元、第二名4.5萬元、第三名以上5萬元；並提出孕期滿3個月可請領補助金，育養津貼延至子女12歲，提供育兒家庭居住福利。

    此外，柯文哲也拋出，由政府提供育兒家庭居住福利，如購屋補息或低利貸款、每戶6000到8400元的租金補貼，或是優先入住社會住宅。

    「民眾黨現在是在打臉柯文哲以前提出的構想嗎？」黃子一表示，民眾黨說「拿了那麼多錢，生育率還不是一直降低，所以撒錢沒用」，但柯文哲上任時2014年的台北市新生兒為2萬9024人，卸任時2022年台北市新生兒為1萬4528人，整整少了一半。

    黃子一並質疑，民眾黨是在說柯文哲的育兒津貼都沒用、是在浪費錢嗎？回到問題，8年4000多億很多嗎？民眾黨覺得哪一個不用做？做了成效不彰等於不用做的話，那台北市為什麼要繼續做？

