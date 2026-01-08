陳亭妃鐵馬行動前進關廟巧遇 陳水扁：盼台南400年出現首位女市長

爭取民進黨台南市長黨內初選的立委陳亭妃（左），鐵馬行動抵達關廟山西宮，巧遇前總統陳水扁（右）。（記者劉婉君攝）

爭取民進黨台南市長黨內初選的立委陳亭妃，鐵馬行動進入倒數，今（8）日前往龍崎區及關廟區，於關廟山西宮時巧遇前往參拜的前總統陳水扁，陳水扁表示，期待台南400年來，能出現第1位女性市長。

陳亭妃「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動今天邁入第6天，車隊上午從龍崎區湖龍宮出發，抵達關廟山西宮時，現場除了有不少支持者，陳水扁也前往廟內拜拜，2人巧遇。陳水扁表示，40年前，妻吳淑珍在關廟發生意外，他今天本來要到關廟找當年沒有吃到餐廳「楚留香」，問了廟內的人員，才知道餐廳早就沒有營業了，卻正好遇到陳亭妃，稱讚陳亭妃很認真、有親和力，絕對可以做為台南400年來第1位女市長，也可以是比他當台北市長時更「勇」的女市長。

陳亭妃表示，初選進入關鍵倒數，鐵馬行動也只剩3天，11日下午將完成37區，前進永華市政中心，「扶龍王」立委王世堅也將到場力挺。

前總統陳水扁（左2）為爭取民進黨台南市長黨內初選的立委陳亭妃（左1）加油打氣。（記者劉婉君攝）

