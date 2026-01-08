批司改不只有打詐！司改會向賴總統提四大訴求

民間司改會舉行「在司法節反思改革停滯 賴政府應凝聚改革共識、重啟社會對話」記者會，現場並由民間司改會董事長黃旭田主持說明。（記者田裕華攝）

面對即將到來的1月11日司法節，民間司改會今日召開記者會批評，司法改革不能只有打詐，政府應嚴肅面對司法困境及改革的停滯，並向賴政府提出四大呼籲，包含儘速提出司法院長及大法官人選、緩解司法過勞的政策、重啟司法改革的社會對話、推動司法改革及人權保障。

司改會指出，賴清德總統上台至今，並未見到行政院積極提出司法改革的政策及規劃，就司法院方面，也因為新院長被提名人難產，而難有積極作為。不過，舉凡司法過勞之改善、犯罪被害人保障、人權法案研議等課題，無論執政黨是否為立法院多數，仍然有很大的發揮空間；然而執政一年多以來，看不到賴清德總統領導下，無論行政院或司法院對於司法改革及人權保障上，有通盤全面的構思與願景。

司改會批評，另一方面，在野黨立委主張推動司法改革，接連拋出「法庭公開播送」、「羈押制度改革」、「終身監禁不得假釋」等議題。無論這些主張是否得到社會的支持，至少在野黨表達了改革的期待，希望執政黨要利用這個機會，把司法改革共識作為朝野對抗僵局的破口，也唯有如此，才有機會回應民眾對司法改革的殷切期盼。

司改會提出四大訴求，一、賴總統應儘速提出司法院長及大法官人選；立法院則應秉持理性、專業審議其適任性；二、賴政府應盡速提出有效緩解司法過勞的政策，避免司法癱瘓；三、司法改革不是只有打詐，賴政府應履行選前承諾，重啟司法改革的社會對話；四、賴政府應儘可能謀求朝野共識，推動司法改革及人權保障。

