為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中市公立國中小營養午餐免費 國民黨團籲應擴大至私校

    2026/01/08 13:23 記者蘇金鳳／台中報導
    國民黨中市黨團希望免費營養午餐擴大的私立國中小及高中職。（資料照）

    國民黨中市黨團希望免費營養午餐擴大的私立國中小及高中職。（資料照）

    台中市長盧秀燕今（8）日宣布將從115學年度起全面補助公立國中小學營養午餐，對此，台中市議會國民黨團樂見其成，但黨團書記長李中強調，市府補助應兼顧公平性與全面性，要求擴大補助範圍至所有公私立國中小及高中職學生的營養午餐。

    李中表示，台中市議會國民黨議員近幾年來已多次建議，希望市府調高對國中小營養午餐的補助，若市府財源允許，希望最好能全額補助，並應該加碼補助公私立高中職，終於獲得善意回應，市府推出公立國中小營養午餐全面免費政策，並將於今年3月提出追加預算，國民黨團一定大力支持。

    李中表示，但除了公立國中小學，台中市還有許多私立國中小、公私立高中職的學生未受到照顧，過去黨團也曾提出建議，希望教育局能補助私立國中小及公私立高中職學生營養午餐費，即便每餐只補助5塊錢或10塊錢，都能減輕家長些許負擔，現在既然市府決定全面補助公立國中小學生的營養午餐，他認為應擴大實施補助範圍至私立國中小及公私立高中職學生。

    李中強調，教育政策應該是全面性的，照顧孩子也不應該分公立、私立學校或國中、高中，呼籲市府不要差別對待，應同樣全面補助私立國中小學生及所有高中職學生的營養午餐，讓全台中的孩子都能吃得營養，不要輸在起跑點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播