F-16V失事花蓮石梯坪閃火光疑為彈射座椅 空軍：飛安調查不便臆測

空軍機號6700的F-16V戰機6日晚間執行夜間航行訓練時，於花蓮外海執行任務時失事，飛官辛柏毅目前失聯下落不明。針對失事當下石梯坪監控畫面外海出現不明「火光」，民進黨立委王定宇今（8）日於立法院質詢時指出，該火光究竟是飛機本身的爆炸，還是飛行員啟動彈射座椅的噴煙？這攸關搜救方向與人員存活機率。對此，空軍參謀長李慶然中將表示，飛安調查尚在進行中，為避免誤導，目前不便針對事證做過多臆測。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。

王定宇質詢時秀出監視器畫面截圖詢問，F-16V墜海時出現的火光判定為何？若為彈射座椅作動，代表人機分離，搜救重點將有所不同。李慶然回應，目前已調閱錄音抄件、監視器鏡頭等事證，正進行彙整研判，在正式調查結果出爐前，不宜臆測。

針對F-16V性能提升案中關鍵的「自動防撞地系統（Auto GCAS）」，王定宇追問整合進度。李慶然解釋，Auto GCAS過去僅用於全數位化的F-16 BLK 70戰機，而我國現役F-16是由類比訊號升級，要將數位系統整合進類比架構，就像要把老房子內部整成新房子，會比原本花費更多時間。

王定宇則比喻，「就像把特斯拉的自動駕駛系統裝在手排車上」，技術難度極高且測試極具危險性。國防部參謀本部副參謀總長執行官黃志偉上將也證實，現主要測試飛控電腦，其他有關線束和結構部分已經備便且完成設計，現在等系統測試完成即可組裝。

此外，針對失事戰機疑似發生「模組化任務電腦（MMC）」故障，王定宇質疑該系統作為戰機「大腦」，掌控導航、姿態與武器系統，故障率是否偏高？李慶然說明，MMC在初期換裝時確實會有適應期，但自去年初更新軟體版本後，故障率已明顯降低並趨於穩定；且戰機配有備用姿態儀，若發生暫時性故障，飛行員可依循「黃卡」程序，參考備用儀器排除故障。

李慶然說，MMC故障的態樣很多，要看是等級一或等級二的故障狀況，重置電門後九成以上都會在幾秒鐘恢復。黃志偉也說，MMC實際就跟使用一般電腦情況一樣，有時會出現「暫態性」的錯誤代碼，但實際上並沒有對飛機系統產生影響，最糟糕情況會對飛機姿態顯示不正確，但飛機上皆有備用系統，若有此情況發生，飛行員就會依據「黃卡」處置排除。

不過，黃志偉也說，可是飛行員碰到的情況複雜多變，當時座艙內是否有碰到其他生理情況如「空間迷向」，都會影響最後處置結果。

求生發報器為美軍現役裝備 目前未搜獲辛員訊號

至於攸關飛行員獲救關鍵的「AN/PRC-112G」求生發報器為何未發出訊號，王定宇詢問是否如同傳聞所言「潛水就失效」？黃志偉澄清，112G是美軍現役裝備，具備戰場加密功能，經我國爭取後才開放供售，設定上是彈射時受到G力觸發後會自動發送訊號，入水後也有海水觸發功能。然而，因無線電波物理特性無法在水中傳遞，若發報器沉入水中確會無訊號，並非裝備故障。他強調，經檢視114年（2025年）至今，該型發報器並無故障紀錄。

據了解，AN/PRC-112G 霍克二型（Hook2）求生無線電，是美軍與盟國現役最先進的戰鬥搜救（CSAR）裝備之一，與傳統無線電不同，其具備內建GPS與衛星通訊功能，能透過「爆發式傳輸」在極短時間內發送加密座標，讓搜救機上的電子系統自動鎖定位置，飛行員無須開口即可引導救援，大幅降低遭敵軍三角定位鎖定的風險。

台灣採購PRC-112G主要是在2011年左右開始大規模換裝，配合F-16升級案與後續個裝更新，目前已全面配發於空軍各型戰機及陸航飛行員個裝中，並能與空軍救護隊EC-225及UH-60M黑鷹直升機的機載搜救系統整合，構成完整的自動化戰場搜救鏈。不幸的是，國防部長顧立雄今天證實，目前並未搜尋到辛員的傘具及發報器訊號。

