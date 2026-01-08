傳高虹安向議長借將 議會主任李吳喜接任養工處長

新竹市府人事組織將增兩局處，傳市長高虹安向議長許修睿借將，其中議會議事組主任李吳喜傳接養工處長。（照片取自李吳喜臉書）

新竹市府因內政部地方制度法修正後，今年將新增數位發展處與養護工程處2個局處，且會新增1名副市長及1名副秘書長，去年12月18日復職回歸市府的市長高虹安，近期也針對新增局處及政務官人選進行布局，據傳高虹安已向市議會議長許修睿借將，其中議事組主任李吳喜傳將接下養工處處長職務。但此消息未獲市府證實。李吳喜受訪也稱未獲市府徵詢，但強調不管在哪個位置，都是戰戰兢兢全力以赴，不負職務所託。

議會議事組主任李吳喜是基層公務員出身，在前市長許明財及林智堅任內都獲重用，從地政處到東區區長，公務員資歷完整，後被議長許修睿提拔到議會服務，目前擔任議會議事組主任，是許修睿主持議會議事章程的重要幕僚，據傳，高虹安向許修睿借將，力邀李吳喜回鍋市府接下養護工程處長職務，由於養工處未來兼負市區路平及排水溝設施和公園設施管理維護等重要任務，需與民代里長及居民溝通，加上今年市府編列超過4億的路平預算，李吳喜是工程背景出身，過去也擔任過區長職務，且在議會與各黨團議員維持友好關係，擅長溝通與做事，是獲高虹安延攬的重要原因。

不過，數發處及養工處和副市長和副秘書長等人事組織調整，市府本月才將人事組織調整案送市議會，議會將在月底的臨時會審議，通過後會送內政部核備。高虹安近期除確認養工處長人選，也為爭取年底的市長連任選舉，積極在藍白間尋找適合的人選提前布局。

