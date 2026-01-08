落海飛官辛柏毅「國家在找你」！40小時海空搜救最新畫面曝

從昨夜到今天海巡人員持續以雙艇配合搜尋。（海巡署提供）

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，6日晚間7點29分因任務電腦故障，在花蓮豐濱鄉靜浦村外海、高度1700呎時雷達光點消失，還被即時監視器拍到一團火光在外海雲層中一閃，截至今天上午11時已近40小時，海巡署上午公布最新搜救畫面，出動3艦12艇頂著9級陣風在海上找尋，照明彈打得海面亮如白晝，軍方及海巡、空勤都表示將持續搜救。

海巡署上午曝光昨晚間到今天清晨最新搜救畫面，截至今天上午9時，總共出動搜救能量派遣3艦12艇次、岸際68車154人；包括花蓮、成功的海巡單位都出動巡防艇以及蘇澳艦等各式海巡艦艇等，24小時不間斷、持續於事故海域配合國軍及各搜救單位在海面搜尋，夜間由軍方打照明彈照亮海面，海巡蘇澳艦也透過紅外線夜視設備、望遠鏡搜尋海面，配合雙艇聯合搜索。

然而強烈冷氣團來襲，全台高山下雪，東部海域海象風力6-7級、陣風9級、浪高3公尺，海況惡劣，目前仍沒有消息。

空軍第五聯隊也指出，今天搜救兵力統計有空軍18架次、海軍2艘，岸邊地面部隊有輕型及中型戰術輪車44輛次，配合海巡署的岸巡人員170人；內政部空勤總隊也支援2架次直升機搜尋，海上也有7艘海巡署艦艇，空軍強調不會放棄搜救，也沒有72小時的限制。

由於東部有黑潮洋流往北，除了透過漁業電台廣播東部海域作業漁船注意，也請花蓮、宜蘭沿岸活動的民眾注意，如發現疑似飛機殘骸等請務必通報海巡署118專線。

軍方在東部海域打照明彈，配合船艇搜尋但目前尚未傳出好消息。（海巡署提供）

昨夜至今因冷氣團來襲，海上陣風高達9級，船舷濺起大浪讓船上物品都濕了。（海巡署提供）

海巡署蘇澳艦今天凌晨透過望遠鏡搜索海上可疑跡象。（海巡署提供）

海巡蘇澳艦透過紅外線夜視設備搜尋。（海巡署提供）

