蘇巧慧：我若當選新北市長不只營養午餐免費還會提升品質

民進黨2026年新北市長參選人、立委蘇巧慧。（資料照）

台北市宣布營養午餐免費政策受矚，新北市府表示因辦理需46億元預算恐排擠其他教育資源，暫無跟進辦理之意，市長侯友宜稍早前受訪也指出，今年預算已經通過，明年視財政盤整狀況做好適時調整準備。民進黨2026年新北市長參選人、立委蘇巧慧稍早前則喊出，「我支持新北市公立國中小營養午餐應該免費，若我當選市長，會立刻來做，而且不只免費，還應該提升品質」。

蘇巧慧說，如果她當選，她會立刻做，而且不只免費，還要提升品質讓學童吃得更好，「但這個議題也更凸顯傅崐萁版財劃法的荒謬」，台北市財政能力全國最好，由立法院國民黨團總召傅崐萁主導的「黑箱財政收支劃分法」修法後更是「錦上添花」，讓台北人均預算暴增成新北市的近2倍，新北人均卻變成全國倒數第一，「傅崐萁真的對新北非常不公平」。

因此，蘇巧慧指出，在同一個營養午餐政策下，台北市可以從從容容，其他縣市卻要加倍辛苦找錢，這才是問題所在，儘管如此，她仍會全力調配資源來支持學童的營養午餐，減低所有學童家庭的負擔。

台北市宣布營養午餐免費政策受矚，新北市府表示因辦理需46億元預算恐排擠其他教育資源，暫無跟進辦理之意。圖為新北市學童吃營養午餐情況。（記者黃子暘攝）

