短線選票換長線風險！ 粉專分析蔣萬安推免費營養午餐隱憂

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市長蔣萬安6日宣布115學年度起公私立國中小營養午餐全面免費。對此，時常評論時事的臉書粉專「聲量看政治」直指「免費的最貴」，以「從『免費營養午餐』看蔣萬安拿納稅人的錢為自己作嫁」一文詳細說明。

「聲量看政治」粉專今發文提及，前天，蔣萬安突然宣布，台北市國中小營養午餐全面免費。乍看之下，這個政策像是家長和學生都受惠的好康政策，但其實背後隱藏著深層的制度矛盾與公平危機。這種不排富的普遍福利，讓有錢人和弱勢孩子一樣領補助，品質卻可能因預算壓力被拉低，真正需要資源的人反而沒得到更多。

請繼續往下閱讀...

同時，台灣財政收支劃分法長期不公，讓不同縣市資源落差越拉越大。「免費」的口號，最終可能讓全台孩子吃到的，是最昂貴的平庸。「免費的真相：你以為撿到便宜，其實付出更大代價」必須要說，表面上，「午餐全免」是蔣萬安市府送大家一份大禮包，家長不必再為午餐掏腰包，好像很爽。

但所謂「免費」，其實只是把帳單改成全民買單，讓每個人都感覺得到「福利」。這種討好人心的操作，短線上很討喜，但長遠看，卻是用大家的納稅錢換來掌聲，犧牲了政策品質與資源的精準配置。

真正的危險，是當大家習慣了「不用問錢從哪來」，以後遇到更大支出，社會會下意識認為政府應該「理所當然出錢」。久而久之，公部門承諾越來越多，財政負擔卻越來越重，反而讓真正急需幫助的政策沒有預算空間，這就是免費背後的隱性高價。

「不排富的假公平：看似溫柔，其實逃避困難選擇」。而午餐「不分貧富」全免，聽起來超級平等，其實是最簡單的政治選擇。因為，你不用再去區分誰真正需要補助，只要把錢一視同仁地撒出去，就能收買全體選民的好感。這種假公平，結果是有錢人、弱勢家庭都拿一樣，反而讓最該被幫助的小孩沒有獲得更多資源，也掩蓋了社會真正的不平等。

其實如果肯下決心細緻規劃，把有限的資源集中在貧困或特殊需要的家庭，不只財政壓力小，也能讓弱勢感受到國家真正的溫度。只不過，這條路太難走，老實說確實難以討好選民，所以大家都選簡單路線。長期下來，政策變成討好所有人，卻犧牲精準的正義，這種「假溫柔」其實對弱勢最殘忍。

「品質倒退的危機：大家一起吃，大家都吃一樣差」。事實上，這種政策一旦主打「全面免費」，預算就被壓死，學校和廠商只能從成本下手。最後可能就是餐餐差不多、營養師預算減少乾脆不請、食材品質下修沒人控管，家長與學生沒發現時，大家早就「一起吃差不多」。

這種「福利平權」只會讓好的東西被平均，壞的東西更容易被忽略，吃進去嘴裡的，到底還有沒有健康與營養，沒人敢保證。而現場其實最有感的，往往是學校、家長會和小孩自己。最初的「很新奇」過後，學生開始抱怨菜色太油、天天都類似、剩食量大增。

當「免費」變成目標，品質被擠到角落，老師和家長就只能無力感嘆。「有得吃」變成「能不能吃下去」的新煩惱。這種負循環，其實比沒補助還危險。

「財政收支劃分法的黑洞：資源分配，決定你吃什麼」。選舉到了，大家都想要好政策，可是台灣的財政制度早就不公平。所謂的「財政收支劃分法」的修法，讓台北比以前更可以大手筆做福利，結果，資源本來就比較少的縣市，根本追不上。

孩子吃不吃得好，變成看爸媽住哪裡，城市間的福利差距不但沒有拉近，反而因為「免費」被放大成現實的分裂線。更諷刺的是，有些縣市即使想推免費政策，也因為中央分配的統籌款不均、財源資源不足，只能望「北市幸福」興嘆。這導致小孩的教育、健康與未來，完全被出生地綁死。讓財劃法永遠成為吵翻天的爭議，因為本質是「蛋糕不夠大還怎麼分」，有權有錢的城市先分飽，邊緣縣市只能繼續省吃儉用。

「短線選票，長線風險：誰來承擔這份美意的後座力？」國民黨政客最愛這種看起來大家一起爽的普發福利，因為成效立刻看得到，掌聲馬上來。但預算有限、資源分配不公時，這些政策永遠撐不久。等到財政壓力出現，最先被砍的就是食材、營養、與弱勢家庭的保障。這是一場「拿明天換今天」的交易，政客短期贏了選票，社會卻要承受後果。

事實上，這種全部免費的政策，最後總會進入3階段，初期拍手叫好、中期品質開始下降、後期預算不足還得回頭檢討。問題是，時間一久，誰還會記得最初的承諾？負責的人早換了，吃虧的是沒有聲音的小孩和弱勢。這種「只顧選票不顧未來」的操作，才是制度最大的黑洞。

「真正的公平，是誰被照顧、誰為未來付出」。表面平等的正義不是正義，資源該給真正有需要的人，品質必須被監督，而不是大家看起來一樣就叫公平。制度如果本來就不公平，任何看起來爽的免費政策只會讓資源浪費、結構更畸形。台灣應該敢於討論困難選擇，敢於針對真正需要的人做最有效的配置，而不是討好所有人卻忽略根本問題。

真正的社會正義，是承認每個人的處境不一樣，敢於在不容易的地方堅持原則。當大家都只追求外表的平等，卻沒人敢碰結構性的壓迫，政策再多、福利再高，最需要幫助的人還是被埋沒。

「聲量看政治」指出，免費的最貴，前人的智慧已經告訴我們，這種政策一向最終代價都是最大的。真正的公平，是制度、品質與未來都能負擔得起的選擇。政治的初衷，應該是用有限資源創造最大的公義，不是拿來給一個政客換掌聲的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法