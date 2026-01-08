代理孕母修法卡關？綠委憂審查「過水」 劉建國：水很難過......

立法院衛環委員會今日排審人工生殖法修正草案。（記者侯家瑜攝）

立法院衛環委員會今（8日）審查「人工生殖法」修正草案，代理孕母是否納入法制成為最大爭議。多名綠委憂心，若倉促打包表決，恐讓審查流於「過水」，衝擊女性權益。面對質疑，民進黨召委劉建國幽默說：「衛環委員會在立法院8樓，水要淹過機會不大，水很難過啦！」引發現場一陣關注。

多名民進黨立委在程序發言時接連表達憂慮，指出若今日修法案打包表決、倉促闖關，恐讓攸關女性身體自主、倫理與法律風險的重要條文審查淪為形式，對女性權益造成長遠衝擊。

據了解，民進黨立院黨團總召柯建銘已指示，由同黨籍召委劉建國力拚讓修法案「出委員會」，此舉也讓部分綠委壓力倍增。現場氣氛一度緊繃，外界更質疑逐條審查恐怕只是「過水程序」。

對此，劉建國在會中突然語帶幽默地說，衛環委員會位在立法院8樓，「水要淹過機會不大，水很難過啦！」試圖為緊張氣氛降溫，但也凸顯修法爭議之大。

衛福部長石崇良會中補充說明，台灣少子女化問題嚴峻，根據內政部統計，已婚者的生育率高達83％至90％以上，但未婚者的生育率卻低於1％。此次修法討論，正是希望透過醫療技術協助，鬆綁過去以婚姻為前提的人工生殖限制，讓有生育意願的女性能行使生育權，對少子女化問題提供助力。

不過，石崇良也坦言，代理孕母涉及多重高度爭議，包括兒童最佳利益、女性是否遭剝削、商業化風險，以及親子法律關係的根本衝突。多數國家與台灣現行法制，皆以「分娩者為母親」作為親子關係基礎，若改以契約建立親子關係，勢必衍生重大法律衝突，甚至涉及跨境代理孕母的國際法問題。

石崇良指出，在無法充分保障兒童權益、女性健康與倫理法律價值之前，建議代理孕母議題應與人工生殖修法「脫鉤處理」，審慎面對，避免制度倉促上路留下後遺症。

