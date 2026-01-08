檢舉違規攤商遭嗆「下屆選不上」 頭份市代周訓宇：無愧於心

頭份市民代表周訓宇，今（８）日一早到頭份市銀河路檢舉違規占用路肩及人行道的攤商，由警方及公所人員執行清除。（圖由周訓宇提供）

選舉年，參選人總想討好選民，不過，苗栗縣頭份市民代表周訓宇卻決定當「壞人」處理地方長年的沉痾，今（８）日一早到頭份市銀河路檢舉違規占用路肩及人行道的攤商，由警方及公所人員執行清除。他也被違規攤商當面嗆「下屆選不上」；但他直言，若因為做了正確的事而落選，也無愧於心。

頭份市中山市場為當地最大傳統早市，攤商聚集，公所也將市場前的民族路（中正路至民族路段）及與民族路交會的部分中山路路段，劃設為攤集場管理。攤集場於民族路東側尾的銀河路段，但長期以來，總有攤販違規在路肩、人行道擺攤做生意，進而影響道路通行及用路安全，民怨不斷。

周訓宇說，長久以來，此問題未見相關單位作為，即便民眾檢舉，警察到場，違規攤販也只是暫避，等警察走了再繞回來。除了不少用路人跟他反映「影響交通通行及安全」，也有攤集場內的合法攤商跟他抱怨「他們是要繳交清潔管理費，違規擺攤攤商卻不用就坐享其成」。

但周訓宇認為，依《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第10款，警方除可對違規攤販開單告發，還可責令停止與清除，攤架、攤棚得沒入。所以，為了維護行人安全和早市攤集場攤商的權益，他決定當「壞人」，今天開始每天早上去站崗，發現違規攤商，全部檢舉。

警方及公所清潔隊人員到場將違規設攤之攤商物品清除。（圖由周訓宇提供）

