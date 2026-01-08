為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    檢舉違規攤商遭嗆「下屆選不上」 頭份市代周訓宇：無愧於心

    2026/01/08 12:02 記者彭健禮／苗栗報導
    頭份市民代表周訓宇，今（８）日一早到頭份市銀河路檢舉違規占用路肩及人行道的攤商，由警方及公所人員執行清除。（圖由周訓宇提供）

    頭份市民代表周訓宇，今（８）日一早到頭份市銀河路檢舉違規占用路肩及人行道的攤商，由警方及公所人員執行清除。（圖由周訓宇提供）

    選舉年，參選人總想討好選民，不過，苗栗縣頭份市民代表周訓宇卻決定當「壞人」處理地方長年的沉痾，今（８）日一早到頭份市銀河路檢舉違規占用路肩及人行道的攤商，由警方及公所人員執行清除。他也被違規攤商當面嗆「下屆選不上」；但他直言，若因為做了正確的事而落選，也無愧於心。

    頭份市中山市場為當地最大傳統早市，攤商聚集，公所也將市場前的民族路（中正路至民族路段）及與民族路交會的部分中山路路段，劃設為攤集場管理。攤集場於民族路東側尾的銀河路段，但長期以來，總有攤販違規在路肩、人行道擺攤做生意，進而影響道路通行及用路安全，民怨不斷。

    周訓宇說，長久以來，此問題未見相關單位作為，即便民眾檢舉，警察到場，違規攤販也只是暫避，等警察走了再繞回來。除了不少用路人跟他反映「影響交通通行及安全」，也有攤集場內的合法攤商跟他抱怨「他們是要繳交清潔管理費，違規擺攤攤商卻不用就坐享其成」。

    但周訓宇認為，依《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第10款，警方除可對違規攤販開單告發，還可責令停止與清除，攤架、攤棚得沒入。所以，為了維護行人安全和早市攤集場攤商的權益，他決定當「壞人」，今天開始每天早上去站崗，發現違規攤商，全部檢舉。

    警方及公所清潔隊人員到場將違規設攤之攤商物品清除。（圖由周訓宇提供）

    警方及公所清潔隊人員到場將違規設攤之攤商物品清除。（圖由周訓宇提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播