賴清德重申審預算是立院義務 徐巧芯：請總統先盡義務編列軍人加薪

國民黨立法院黨團8日召開「迷航的軍購！無辜的飛官！失能的國防！」記者會，副書記長徐巧芯（左起）、首席副書記長林沛祥、書記長羅智強強、立委馬文君出席。（記者羅沛德攝）

115年中央政府總預算至今未審，賴清德總統今天重申，審查預算是立法院的義務。國民黨立委徐巧芯受訪表示，立法院的義務是審查「合法的預算」，請賴清德、行政院先盡自己的義務，依法行政編列三讀通過的「軍人待遇條例」，立法院一定立刻來審查預算。

國民黨立委羅智強呼籲賴清德總統，軍人加薪的預算「速過速編」，為什麼不編？解鈴還需繫鈴人，國軍英雄的生命安全跟尊嚴保障全繫在賴清德總統的肩膀之上。

請繼續往下閱讀...

徐巧芯表示，我們是想要審查預算的，審查預算是我們的義務。重要的設備防寒衣，我們有沒有審查預算、有沒有給它過？但是請問到貨了沒有？沒有；F16V到貨了沒有，沒有；F16V防撞地系統到貨了沒有，沒有。光是看到這些已經買了但沒到貨的重要戰備，行政單位的義務是在預算審查 通過之後讓它如期到貨，「是不是你賴清德三軍統帥的義務？你的義務你做到了嗎？你對得起我們的國軍弟兄嗎？」

徐巧芯強調，立法院審查預算的義務是審查「合法的預算」，而行政院應該要做的是義務是依法行政。如果行政院連依法行政的義務都做不到，提不出「合法的預算」讓立法院來審查，請問我們要怎麼審查預算的義務？

徐巧芯指出，當初軍人待遇條例三讀通過時，行政院連覆議都沒有，代表行政院並沒有認為有窒礙難行之處，那為什麼不編列預算呢？行政院說因為送去憲法法庭釋憲了，可是其它有被送去釋憲的例如「財政收支劃分法」卻有編列預算，「就是非得針對軍人、針對國軍弟兄的志願意的加給就是不給！」

徐巧芯表示，所以當賴清德總統說中共軍人很可惡、風險很高；當賴總統講，我們要對軍人好一點。請問為什麼 一份三讀通過的軍人待遇條例，行政院沒有提出覆議，釋憲還沒有結果的前提之下，可以不依法行政的編列預算，讓立法院能夠盡我們合法審查的義務，所以到底是誰沒有盡自己的義務？

徐巧芯表示，請三軍統帥、行政院先盡自己的義務，立法院該盡的義務在行政院提出合法的預算後，一定立刻來審查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法