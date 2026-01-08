為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    盧秀燕宣布台中國中小營養午餐免費 蔡其昌嘆︰遲到了三年

    2026/01/08 11:16 記者張軒哲／台中報導
    立委蔡其昌與大甲區德化國小學童午餐。（蔡其昌服務處提供）

    立委蔡其昌與大甲區德化國小學童午餐。（蔡其昌服務處提供）

    台北市日前宣布今年起推動學校營養午餐免費，台中市原表示滾動檢討，未來「有增無減」，並未宣布跟進，台中市長盧秀燕今日終於宣布，115學年度起台中公立國中小營養午餐全面免費；對此，立委蔡其昌感嘆，2022年參選台中市長時，提出這項照顧家庭的政見，當時盧市長不斷以財政負擔為由回絕，甚至批評這只是選舉口號。

    台北市日前宣布今年起推動學校營養午餐免費，台中市原表示滾動檢討，未來「有增無減」，並未宣布跟進，今早立委何欣純指出，若當選市長，台中國中、小營養午餐費用，將由台中市府來負擔，幫家庭及孩子每年節省萬元以上的開銷。

    蔡其昌說，如今盧市府大轉彎跟進，證明了當初的政策方向是正確的，雖然已遲到了3年，但仍樂見市府願意減輕家長的負擔，畢竟照顧下一代不應分黨派。

    而免費營養午餐只是基本的照顧，食材的品質才是核心，希望市府除了免費外，也不能忽視了食材安全、在地採購與食農教育。期待中市府應同步落實農藥嚴檢、提升校廚待遇與培訓、補足校園營養師，並將廚餘處理納入零碳轉型，讓午餐安全又好吃，讓孩子吃得更新鮮、更在地。

