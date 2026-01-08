為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    過半國人怒了！ 民進黨民調：66.9％盼立院先審預算、非彈劾總統

    2026/01/08 11:14 記者陳政宇／台北報導
    民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢今天召開「立院本會期表現暨未審總預算影響民調」記者會。（記者陳政宇攝）

    民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢今天召開「立院本會期表現暨未審總預算影響民調」記者會。（記者陳政宇攝）

    立法院本會期延會至1月31日，惟今年度中央政府總預算案持續卡關，引發關注。根據民進黨今（8日）公布的最新民調顯示，56.3%民眾不滿立法院本會期的表現，且有高達66.9%民眾認為本會期應優先通過總預算、而非彈劾總統賴清德，「過半的人民已經怒了」。

    民進黨政策會執行長吳思瑤與發言人吳崢今天上午召開記者會，公布最新民調。吳崢說明，民進黨民調中心於2025年12月29日至30日，針對20歲以上公民進行調查，共收集1043份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3%。

    吳崢指出，有63%的民眾擔心防災韌性無法提升，超過6成憂心排水與河川整治進度，58.8%擔心公共托育補助受影響，52.2%的通勤族對TPASS政策感到不安。民意已清楚反映社會期待，立法院應儘速完成總預算審議，讓政府正常運作，避免政策持續停擺。

    「這是史上最混、最扯的一屆立院！」吳思瑤直言，立法院本會期是預算會期，藍白聯手延會卻不處理民生議案。民調結果顯示，56.3%的民眾對立法院本會期的整體表現表達不滿，是滿意者的2.5倍，對於不務正業、不做正事的立法院，過半的人民已經怒了。另有49.3%民眾認為立法院「卡民生、搞政爭」，只推爭議法案卻不審民生預算。

    針對在野黨醞釀彈劾賴總統，吳思瑤指出，民調詢問民眾，立法院本會期最重要任務是「優先彈劾總統」或「優先審查總預算」，結果顯示有66.9%民眾不支持立法院搞假彈劾而不審民生預算，是支持者的3倍之多；進一步分析，除民進黨支持者高達9成2反對假彈劾不審預算，國民黨支持者亦有44%表達反對，民眾黨支持者則有50%反對，中間選民更有58.3%反對、厭惡藍白搞假彈劾而不審預算的不務正業做法。

    關於受預算擱置衝擊的部會排行，吳思瑤列舉，第一是國防部有780億元無法支用，削弱台灣防禦能力；其次是經濟部314億元，恐影響防災韌性、治水排水；第三是交通部282億元，恐造成TPASS斷炊；第四是衛福部173.4億元，衝擊公共托育與少子化政策。

    吳思瑤呼籲，本會期僅剩3週，明天（9日）院會將攸關總預算案與軍購預算能否順利排入議程、交付委員會討論，希望這份民調能敲醒夢中人，藍白不要持續裝睡叫不醒，民進黨團願意就民生利益正向對話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播