過半國人怒了！ 民進黨民調：66.9％盼立院先審預算、非彈劾總統

民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢今天召開「立院本會期表現暨未審總預算影響民調」記者會。（記者陳政宇攝）

立法院本會期延會至1月31日，惟今年度中央政府總預算案持續卡關，引發關注。根據民進黨今（8日）公布的最新民調顯示，56.3%民眾不滿立法院本會期的表現，且有高達66.9%民眾認為本會期應優先通過總預算、而非彈劾總統賴清德，「過半的人民已經怒了」。

民進黨政策會執行長吳思瑤與發言人吳崢今天上午召開記者會，公布最新民調。吳崢說明，民進黨民調中心於2025年12月29日至30日，針對20歲以上公民進行調查，共收集1043份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3%。

吳崢指出，有63%的民眾擔心防災韌性無法提升，超過6成憂心排水與河川整治進度，58.8%擔心公共托育補助受影響，52.2%的通勤族對TPASS政策感到不安。民意已清楚反映社會期待，立法院應儘速完成總預算審議，讓政府正常運作，避免政策持續停擺。

「這是史上最混、最扯的一屆立院！」吳思瑤直言，立法院本會期是預算會期，藍白聯手延會卻不處理民生議案。民調結果顯示，56.3%的民眾對立法院本會期的整體表現表達不滿，是滿意者的2.5倍，對於不務正業、不做正事的立法院，過半的人民已經怒了。另有49.3%民眾認為立法院「卡民生、搞政爭」，只推爭議法案卻不審民生預算。

針對在野黨醞釀彈劾賴總統，吳思瑤指出，民調詢問民眾，立法院本會期最重要任務是「優先彈劾總統」或「優先審查總預算」，結果顯示有66.9%民眾不支持立法院搞假彈劾而不審民生預算，是支持者的3倍之多；進一步分析，除民進黨支持者高達9成2反對假彈劾不審預算，國民黨支持者亦有44%表達反對，民眾黨支持者則有50%反對，中間選民更有58.3%反對、厭惡藍白搞假彈劾而不審預算的不務正業做法。

關於受預算擱置衝擊的部會排行，吳思瑤列舉，第一是國防部有780億元無法支用，削弱台灣防禦能力；其次是經濟部314億元，恐影響防災韌性、治水排水；第三是交通部282億元，恐造成TPASS斷炊；第四是衛福部173.4億元，衝擊公共托育與少子化政策。

吳思瑤呼籲，本會期僅剩3週，明天（9日）院會將攸關總預算案與軍購預算能否順利排入議程、交付委員會討論，希望這份民調能敲醒夢中人，藍白不要持續裝睡叫不醒，民進黨團願意就民生利益正向對話。

