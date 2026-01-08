吳欣岱：營養午餐重點不在免費 而是「真食物」

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市長蔣萬安6日宣布115學年度起公私立國中小營養午餐全面免費，對此再次參戰台北港湖的台灣基進參選人吳欣岱表示，「跟川普真有默契。昨天我才說到，蔣萬安不該無腦發放營養午餐，因為重點不是「免不免費」，而是要讓孩子們吃得營養、吃得健康。今天，美國川普政府就正式公布新版營養政策方向，直接點名，即『超加工食品』才是兒童健康的最大問題！」

綜合外媒報導，川普政府7日發布的最新聯邦營養建議指出，美國人應多攝取全食物與蛋白質，減少高度加工食品及添加糖的攝取量。美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）與農業部長羅林斯（Brooke Rollins）共同發布《2025-2030年美國人飲食指南》，該指南提供更新的健康飲食建議，並為聯邦營養計劃與政策奠定基礎。

吳欣岱今於臉書粉專發文提及，美國最新的飲食指南，明確將「超加工食品（ultra-processed foods）」列為全民健康的主要風險來源，並要求學校與公共營養計畫，回到真食物（whole foods / real foods）的核心原則。另一方面，對紅肉與天然來源的飽和脂肪，不再採取過去那種一刀切的妖魔化禁止，而是強調「來源與加工程度」才是關鍵。這個轉向，才是真正的理性、科學、務實。

因為近年來許多醫學研究都已指出，真正讓孩子代謝失調、肥胖、血脂異常、血糖提早失控的，其實不完全是食物中糖、脂肪的多寡。加工方式、添加物、咀嚼性這些特性，影響更大。

而這正是目前台北市校園午餐最大的盲點。我們現在的政策，停留在「三章一Q」這種最低限度的食材來源檢查，卻幾乎沒有處理「加工程度」的問題。香腸、貢丸、重組肉，只要合法，就能堂而皇之進入校園；高磷酸鹽、高鈉、高澱粉填充，只要沒超標，就被視為「合格營養午餐」。

吳欣岱直言，身為醫師、也是母親，她必須說得很清楚：這些「合法」的東西，正是讓孩子從小養成重口味、讓代謝系統提早耗損的關鍵。川普政府這次的政策轉向，傳遞的訊息很簡單：營養政策不能只看補助金額，也不能只看熱量是否足夠，而是要問——我們在用什麼樣的食物，塑造下一代的身體？

對照台北市目前「免費牛奶＋免費營養午餐」的做法，問題從來不是發不發，而是標準在哪裡。再講一次，如果市府真的在乎孩子的健康，該優先做的不是擴大補助，而是建立校園的「食安護盾」：

第一，明確限制高加工食品的入菜比例，大幅提高原塊肉與原型食物的使用率。

第二，建立比中央更嚴格的校園添加物負面表列，把雖然合法、但長期有健康疑慮的添加物，排除在孩子的餐盤之外。

孩子不是只需要「吃得飽」，而是需要「長得好」。這不是意識形態之爭，而是醫學、公共衛生與基本良心的問題。當美國已經開始正視超加工食品對下一代的傷害，台北市政府，還要繼續用「免費」兩個字，掩蓋對品質與標準的逃避嗎？

吳欣岱。（資料照）

