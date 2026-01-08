批藍白惡修財劃法「北富南窮」 黃偉哲：朱門酒肉臭、同島不同命

財劃法上路財力大洗牌，台南市長黃偉哲痛批「朱門酒肉臭、同島不同命」。（記者洪瑞琴攝）

新版《財政收支劃分法》正式上路，各縣市財力級次大洗牌。台南市長黃偉哲今（8）日重砲抨擊，直指立法院藍白兩黨非理性強行通過新版財劃法，完全無視區域平衡，導致「北富南窮」結構惡化，形同制度性不公。

黃偉哲指出，新版財劃法讓特定財政優渥縣市坐擁龐大資源，卻讓中南部與偏鄉縣市陷入發展困境，「南投、雲林、嘉義市、台東若有不滿，該問責的不是中央，而是當初強推法案的藍白立委。」

他以數據直指不公，台北市在新版財劃法下可多拿416億元，台南市僅163億元，資源落差懸殊。台北得以推動「生生喝鮮奶」、高喊公私立國中小營養午餐全面免費，甚至加碼發放端午、重陽敬老金；反觀中南部縣市卻還在煩惱道路修繕、基礎建設經費從何而來，「這根本是『朱門酒肉臭，路有凍死骨』。」

黃偉哲進一步警告，新版財劃法要求中央大幅釋出數千億元給地方，恐導致中央財源失血、救災預備金被掏空。未來若遭遇極端氣候或重大天然災害，中央恐「無糧可救」，已對國家安全構成實質威脅，「那些拿錢多的縣市，災害一來，還是會回頭向中央要錢。」

針對台南財力級次遭調降，黃偉哲澄清，這並非財政惡化，而是中央為緩解財劃法不公所進行的重新計算。台南市財政紀律良好，7年來已減債超過205億元，調降級次反而有助於降低地方配合款負擔、爭取更多重大建設補助。

黃偉哲今日亦北上出席新年度首場行政院會，強調新版財劃法造成的「同島不同命」，不只是財政問題，更是制度正義與國家韌性的警訊。

