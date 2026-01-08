為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    南投魚池鄉長藍營初選王若嵐勝出 挑戰綠營執政

    2026/01/08 10:47 記者張協昇／南投報導
    國民黨南投縣黨部主委游顥（左3）8日宣布，魚池鄉民代表會副主席王若嵐（左2）將代表國民黨參選魚池鄉長。（國民黨南投縣黨部提供）

    國民黨南投縣黨部主委游顥（左3）8日宣布，魚池鄉民代表會副主席王若嵐（左2）將代表國民黨參選魚池鄉長。（國民黨南投縣黨部提供）

    南投縣魚池鄉目前由民進黨籍鄉長劉啟帆執政，劉兩任鄉長屆滿，可能由目前擔任魚池鄉農會常務監事的胞弟劉啟行接棒參選，國民黨南投縣黨部今（8日）也宣布黨內初選出爐，由現任鄉民代表會副主席王若嵐勝出，代表國民黨正式投入魚池鄉長選戰。

    擔任國民黨南投縣黨部主委的立委游顥表示，此次縣黨部辦理初選，程序嚴謹且公正公開，雙方參選人均對初選結果表示尊重與肯定，黨代表陳奎合落敗後展現全力支持王若嵐的風度，王若嵐也邀請陳奎合共同投入策劃魚池發展藍圖，展現黨內團結氣氛，配合許淑華縣長的調和鼎鼐，縣政鄉政發展一條線，有信心在接下來的選戰中讓魚池鄉「綠地轉藍天」，開創坐擁國際知名日月潭風景區的魚池鄉發展新氣象。

    至於綠營方面，原本擔任逢甲大學副教授的鄉長劉啟帆已任滿兩屆，其目前擔任魚池鄉農會常務監事的胞弟劉啟行有意接棒。劉啟行也曾擔任魚池鄉農會理事長，基層實力雄厚，早已積極布局、勤走基層，如無變數，將獲民進黨提名參選。

    魚池鄉農會常務監事劉啟行，可能代表民進黨參選魚池鄉長。（資料照）

    魚池鄉農會常務監事劉啟行，可能代表民進黨參選魚池鄉長。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播