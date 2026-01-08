南投魚池鄉長藍營初選王若嵐勝出 挑戰綠營執政

國民黨南投縣黨部主委游顥（左3）8日宣布，魚池鄉民代表會副主席王若嵐（左2）將代表國民黨參選魚池鄉長。（國民黨南投縣黨部提供）

南投縣魚池鄉目前由民進黨籍鄉長劉啟帆執政，劉兩任鄉長屆滿，可能由目前擔任魚池鄉農會常務監事的胞弟劉啟行接棒參選，國民黨南投縣黨部今（8日）也宣布黨內初選出爐，由現任鄉民代表會副主席王若嵐勝出，代表國民黨正式投入魚池鄉長選戰。

擔任國民黨南投縣黨部主委的立委游顥表示，此次縣黨部辦理初選，程序嚴謹且公正公開，雙方參選人均對初選結果表示尊重與肯定，黨代表陳奎合落敗後展現全力支持王若嵐的風度，王若嵐也邀請陳奎合共同投入策劃魚池發展藍圖，展現黨內團結氣氛，配合許淑華縣長的調和鼎鼐，縣政鄉政發展一條線，有信心在接下來的選戰中讓魚池鄉「綠地轉藍天」，開創坐擁國際知名日月潭風景區的魚池鄉發展新氣象。

至於綠營方面，原本擔任逢甲大學副教授的鄉長劉啟帆已任滿兩屆，其目前擔任魚池鄉農會常務監事的胞弟劉啟行有意接棒。劉啟行也曾擔任魚池鄉農會理事長，基層實力雄厚，早已積極布局、勤走基層，如無變數，將獲民進黨提名參選。

魚池鄉農會常務監事劉啟行，可能代表民進黨參選魚池鄉長。（資料照）

